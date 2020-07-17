2020-07-17T19:05:11+03:00
Происшествия

В Калмыкии начальник колонии попал под следствие за помощь террористам

Также уголовное дело завели и на его заместителя [видео]
Дадаян Давид
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В доме у начальника колонии провели обыски. Фото: СК РФВ доме у начальника колонии провели обыски. Фото: СК РФ
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В республике Калмыкия произошел большой скандал. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев стали фигурантами уголовных дел. Первого подозревают в том, что он помогал руководству террористической ячейки, а второй брал взятки. Причем, суммы были немаленькие.

В доме у руководителя колонии прошли обыски. Фото: следком РФ

В доме у руководителя колонии прошли обыски. Фото: следком РФ

Как считают следователи, в середине 2013 года уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ИК-2, создал в колонии целое сообщество, цель которого была пропаганда терроризма. С 2013 по 2019 год членами сообщества стали 100 заключенных колонии.

Отметим, что Шахбан Гасанов вышел на свободу в 2015 году. Он сразу же назвал себя амиром, то есть руководителем незаконного вооружённого формирования, действовавшего в республике Дагестан. Впоследствии, 31 марта 2015 года, при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрте Республики Дагестан он был ликвидирован.

А начальник колонии, тем временем, во всю помогал сообществу, пропагандировавшему терроризм. С его легкой руки на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещённую экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций, других запрещённых предметов и веществ. Также участников сообщества заблаговременно информировали о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах.

За свою помощь Павел Батаев получал плату.

Начальник колонии в Калмыкии помогал террористам .

- В отношении начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павла Батаева, подозреваемого в пособничество руководству террористическим сообществом, и бывшего заместителя начальника, в получении взяток в крупном и значительном размерах возбуждены уголовные дела, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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