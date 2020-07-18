2020-07-18T11:47:55+03:00
Общество

Предприятия Ростовской области задолжали за газ 2,06 млрд рублей

Уже в конце месяца им могут ограничить поставки голубого топлива
Юрий ПОЗДНЯК
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Фото: предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»Фото: предоставлено ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
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В донском регионе существенно выросла просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих предприятий (ТСО) за поставку газа. Об этом сегодня, 17 июля, рассказал на пресс-конференции генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

По его словам, сумма долгов по этому показателю увеличилась на 534 миллиона рублей.

- Отмечу, что динамика изменения просроченной дебиторской задолженности распределяется неравномерно. Если на 1 июля 2016 года сумма просроченной задолженности ТСО была 742 млн рублей, то спустя четыре года этот показатель составляет 2 млрд 66 млн рублей, - сообщил гендиректор «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

В качестве главных причин образования столь большой задолженности он назвал банкротство теплоснабжающих компаний, а также отсутствие в текущем году государственного субсидирования таких предприятий за поставленные энергоресурсы.

Владимир Ревенко сообщил, что самые крупные должники в Ростовской области находятся в Новочеркасске, Таганроге и Азовском районе.

- Перечислю основных должников. Прежде всего, это Новочеркасск, где работало МУП «Тепловые сети Новочеркасска», затем передавшее свои полномочия МУП «НТС Новочеркасска». К 131 млн рублей, накопившимся у первой организации, прибавилось еще 196 млн рублей от их преемников. Также есть проблемы и в Таганроге, где МУП «Городское хозяйство» накопило задолженность в 162 млн рублей. Еще две местные компании ООО «ТГК» и ООО «ТЭК» не заплатили более 150 млн рублей за газ. Третья болевая точка – Азовский район. УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения накопило 68 млн рублей, прирост задолженности составил 44 млн рублей, - поделился данными Владимир Ревенко.

Что касается предприятий, то за семь месяцев текущего года «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» направило в адрес неплательщиков более двух тысяч уведомлений о прекращении поставок газа.

- Если задолженность не будет урегулирована, то уже в конце месяца возможно введение ограничительных мер по подаче голубого топлива, - предупредил Владимир Ревенко. - Отдельно нужно сказать о ТСЖ и управляющих компаниях, эксплуатирующих крышные котельные. На 1 июля такая задолженность составила 71 млн рублей. На соответствующую дату прошлого года она составляла 52,2 млн рублей – то есть, прирост составил 19,5 млн рублей. Мы взаимодействуем с этими компаниями. С кем-то из них уже достигли графика погашения задолженностей, с кем-то пока нет. Работа в этом направлении продолжается.

- Мы продолжаем активно реализовывать программу газификации Ростовской области, которую в нулевых годах вывел на высокий уровень бывший генеральный директор Али Узденов. И с 2016 года на газификацию Дона было направлено из разных источников 8 млрд 848 млн рублей инвестиционных средств. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год чистая прибыль ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» составила 1 млрд. 51 млн рублей. В том числе, на газификацию донского региона будет направлено свыше 907 млн рублей, - резюмировал Владимир Ревенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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