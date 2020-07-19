2020-07-19T14:16:47+03:00
Общество

Ремонт кровли за 1,5 миллиона: власти определили ущерб от затопления школ из-за ливня в Ростове

В соцобъектах залило подвалы и цоколи, во дворах разрушились клумбы и земельные участки
Михаил Стрижев
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Во время ливня в Ростове затопило 36 школ и детских домов. Фото: соцсети.Во время ливня в Ростове затопило 36 школ и детских домов. Фото: соцсети.
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В администрации Ростова-на-Дону определили размер ущерба, нанесенного школам и детским садам во время ливня. Об этом рассказали в городской мэрии.

Во время сильного дождя в Ростове затопило 36 школ и детских садов. В зданиях залиты водой подвалы и цоколи, на территории разрушены клумбы. Некоторые последствия непогоды учреждения устранили самостоятельно или при помощи спасателей. Однако есть повреждения, которые требуют вложений.

В школе №71 и лицее №2 протекла крыша. Требуется ремонт кровли на общую сумму 1 миллион 500 тысяч рублей. Было принято решении о ходатайстве в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС о выделении данных средств, – говорится в сообщении.

В соцобъектах залило подвалы и цоколи, во дворах разрушились клумбы и земельные участки. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В соцобъектах залило подвалы и цоколи, во дворах разрушились клумбы и земельные участки. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Кроме того, в детском саду № 15 затопило не только подвал, но и первый этаж. Мощный поток воды вымыл во дворе глубокую яму. Воду из помещения уже откачали К понедельнику планируется привести в порядок зону для прогулок.

Напомним, ранее стало известно об обрушении склона на территории мемориального комплекса в Змиевской балке. Дождь смыл порядка 80 кубометров земли. Грунт оказался на надгробье, пешеходной зоне и посадках можжевельника. Образовавшуюся воронку планируется засыпать, а объекты очистить от земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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