2020-07-18T09:33:02+03:00
Общество

В Ростове из-за ливня затопило 36 школ и детских садов

В одних зданиях водой залило подвалы, в других протекла крыша
Михаил Стрижев
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Больше всего от ливня пострадали Советский, Железнодорожный, Ленинский районы. Фото: соцсети.Больше всего от ливня пострадали Советский, Железнодорожный, Ленинский районы. Фото: соцсети.
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В Ростове-на-Дону из-за ливня затопило 36 социальных объектов – школ и детских садов. Уточняющие данные о последствиях погодной стихии сообщили в администрации города.

По данным мэрии, больше всего от ливня пострадали Советский, Железнодорожный, Ленинский районы. Так, на улице Извилистой сильно затопило придомовую территорию, на улице Малиновского под водой оказались автомобили. На вокзале из-за затопления железнодорожных путей перестали ходить поезда. Дорожное покрытие разрушилось на 11-й линии. Затопило десятки социальных объектов.

– От дождя пострадали 36 соцобъектов: 23 школы и 13 детских садов. Где-то затопило подвалы, где-то протекла крыша, – говорится в сообщении.

В администрации рассказали, что сейчас большинство территории свободно от воды. Нормализовалось движение транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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