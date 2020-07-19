В Ростовской области возбудили дело после нападения на дом бывшего директора «Ростсельмаша» и убийства его сестры

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после нападения на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

19 июля в доме в селе Новомаргаритово был найден труп 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Здесь же находился и хозяин жилища, 83-летний Юрий Песков. У него зафиксировали повреждения головы и тела. Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, злоумышленники ворвались в дом к Пескову, нанесли ему травмы и убили его сестру.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство»,«Разбой»,«Покушение на убийство», – прокомментировали в следственном управлении.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место преступления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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