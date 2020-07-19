2020-07-19T21:25:09+03:00
Происшествия

В Ростовской области возбудили дело после нападения на дом бывшего директора «Ростсельмаша» и убийства его сестры

Злоумышленники нанесли 83-летнему Юрию Пескову травмы головы и тела
Михаил Стрижев
Поделиться:
С травмами головы и тела Юрия Пескова доставили в больницу. Фото: правительство Ростовской области.С травмами головы и тела Юрия Пескова доставили в больницу. Фото: правительство Ростовской области.
Изменить размер текста:

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело после нападения на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

19 июля в доме в селе Новомаргаритово был найден труп 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Здесь же находился и хозяин жилища, 83-летний Юрий Песков. У него зафиксировали повреждения головы и тела. Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, злоумышленники ворвались в дом к Пескову, нанесли ему травмы и убили его сестру.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство»,«Разбой»,«Покушение на убийство», – прокомментировали в следственном управлении.

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место преступления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего гендиректора завода «Ростсельмаш»

Юрий Песков доставлен в больницу, его сестра скончалась

В Ростовской области неизвестные совершили нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ростовская звезда Playboy призналась, что пугается отражения в зеркале
Залили воду вместо бензина: в Ростове автомобилисты пожаловались на заправку
В отдельных районах Ростовской области прогнозируют дождь в начале недели
В Батайске легковушка врезалась в полицейский микроавтобус: пострадали женщина и ребенок
Ростовчанка предложила сделать новый автобусный маршрут из Левенцовки до Северного
В Ростове конфликт пассажиров автобуса едва не перерос с драку
«Новая дама сердца?»: поклонников Дмитрия Тарасова удивило совместное фото с незнакомкой
В Ростове отменят пешеходный переход на Нагибина
В августе в Ростове приступят к реставрации дома Врангеля
В Ростовской области почти 50 зараженных коронавирусом хотят лечить принудительно
В Ростове парень едва не парализовал движение танцами посреди трассы
Со следующей недели изменится расписание электрички Ростов – Таганрог
Ростовчанка Анастасия Костенко похвасталась, что полностью привела себя в форму после вторых родов