2020-07-20T11:36:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 июля 2020: заразились еще 115 дончан

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 20 июля
Михаил Стрижев
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В Ростове прирост на 20 июля составил 47 человек.В Ростове прирост на 20 июля составил 47 человек.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону прирост на 20 июля составил 47 человек. В Ростовской области коронавирусом заболели еще 115 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 11 534 случая заражения.

Кроме Ростова новые случаи заболевания выявили в следующих городах и районах: Волгодонске (9), Мясниковском (7), Азовском (6) районах, Батайске (6), Кагальницком (4), Семикаракорском (4), Тацинском (4), Багаевском (3), Мартыновском (3), Белокалитвинском (2) районах, Азове (2), Новочеркасске (2), Шахтах (2), Зимовниковском (2), Родионово-Несветайском (2), Веселовском (1) районах, Гукове (1), Таганроге (1), Красносулинском (1), Морозовском (1), Неклиновском (1), Сальском (1), Тарасовском (1), Целинском (1) и Чертковском (1) районах.

За сутки выздоровели еще 17 заболевших. За весь период вылечились 8 926 пациентов. Жертвами инфекции стали 183 человека.

В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 6 300 человек. На самоизоляции по месту жительства – 6 293. За все время врачи обследовали 64,3 тысячи человек.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 июля 2020: заболели еще 103 дончанина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 19 июля

В Ростове-на-Дону прирост на 19 июля составил 53 заболевших. В области за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 103 человека. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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