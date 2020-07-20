Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 июля 2020: заразились еще 115 дончан

В Ростове-на-Дону прирост на 20 июля составил 47 человек. В Ростовской области коронавирусом заболели еще 115 жителей. Всего в регионе зарегистрировано 11 534 случая заражения.

Кроме Ростова новые случаи заболевания выявили в следующих городах и районах: Волгодонске (9), Мясниковском (7), Азовском (6) районах, Батайске (6), Кагальницком (4), Семикаракорском (4), Тацинском (4), Багаевском (3), Мартыновском (3), Белокалитвинском (2) районах, Азове (2), Новочеркасске (2), Шахтах (2), Зимовниковском (2), Родионово-Несветайском (2), Веселовском (1) районах, Гукове (1), Таганроге (1), Красносулинском (1), Морозовском (1), Неклиновском (1), Сальском (1), Тарасовском (1), Целинском (1) и Чертковском (1) районах.

За сутки выздоровели еще 17 заболевших. За весь период вылечились 8 926 пациентов. Жертвами инфекции стали 183 человека.

В настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 6 300 человек. На самоизоляции по месту жительства – 6 293. За все время врачи обследовали 64,3 тысячи человек.

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