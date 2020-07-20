2020-07-20T16:05:04+03:00
Спорт

«Ростов» – «Зенит» 22 июля 2020: прогноз на матч 30 тура РПЛ

Прогноз на матч 30 тура Российской премьер-лиги «Ростов» – «Зенит». Игра пройдет 22 июля на стадионе «Ростов Арена».
Михаил Стрижев
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У «Ростова» будет больше мотивации в этой игре. Фото: premierliga.ru/У «Ростова» будет больше мотивации в этой игре. Фото: premierliga.ru/
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Футбольный матч между «Ростовом» и питерским «Зенитом» состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00. Уже понятно, что к этой игре команды подойдут с совершенно разной мотивацией. Если питерцы уже стали чемпионами, то у ростовчан есть шанс подняться в турнирной таблице. Для желто-синих эта игра – еще и шанс взять реванш за сокрушительное поражение в прошлой встрече.

«Комсомольская правда» проанализировала прогнозы на предстоящий матч. Борьба обещает быть красивой.

«Зенит» уже стал досрочным чемпионом премьер-лиги. Однако после этого клуб не расслабился и продолжил набирать очки. После победы над «Краснодаром» «Зенит» одержал победу еще в трех матчах и один раз сыграли вничью с «Ахматом». Вопрос с чемпионатом РПЛ питерцы уже закрыли – они не только завоевали титул, но и несколько раз его подтвердили. Очевидно, что сейчас команда больше сосредоточена на финале Кубка России. Уже 25 июля «зенитчики» встретятся с «Химками» в Екатеринбурге. Вполне вероятно, что на матч с «Ростов» «Зенит» выставил второй состав, чтобы лучше подготовиться к более важному матчу.

«Ростов» уже обеспечил себе попадание в еврокубки, заняв пятое место в турнирной таблице. Ниже этой строчки «желто-синие» уже не опустятся. У них есть шанс подняться на четвертое место, правда одной победы над «Зенитом» для этого не хватит. Нужно надеяться еще и на то, что ЦСКА не выиграет у «Тамбова». Одним словом, победа будет приятной, но особо не изменит положения «Ростова».

Команда Валерия Карпина не может похвастаться такой стабильностью, как «Зенит». После выхода из карантина дела у них шли с переменным успехом. Из шести последних игр у «Ростова» одна победа, одно поражение и четыре ничьи. Ситуация с коронавирусом сильно ударила по «желто-синим».

Некоторые эксперты считают, что несмотря на все обстоятельства, «Ростов» будет быть до последнего. Донской клуб захочет реванша после последней игры с «Зенитом». Напомним, в матче 13 тура РПЛ питерцы разгромили ростовчан со счетом 1:6. Вероятно, «желто-синие» захотят реабилитироваться перед фанатами за то поражение и неудачи после карантина.

Очевидно, что ни «Ростов», ни «Зенит» просто так победу не отдадут. Букмекеры считают, что в этом матче не забьет ни одна из команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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