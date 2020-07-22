«Еле стояла на лапках от голода»: Щенок три дня просидел у автобусной остановки в ожидании чуда

В Шахтах щенок три дня просидел возле автобусной остановки без еды и воды, но не покинул свой пост. Малыш верил, что произойдет чудо. И с собачьей верностью ждал своих хозяев, которые просто высадили его из машины и укатили восвояси. Однако одна из местных жительниц не смогла проехать мимо крохи. Женщина назвала малышку Чуда и теперь ищет ей новый дом.

- Когда я увидела ее, то не смогла отвезти взгляд, - признается Ольга Мосиюк, директор реабилитационного центра для бездомных животных "Святобор". - Она смотрела прямо мне в глаза скромно, заискивающе, будто боясь, что я ошиблась, и трогательно виляла хвостиком... А еще - еле стояла на лапках от голода...

Щенок верно ждал своих хозяев, которые просто высадили его из машины и укатили восвояси. Фото: реабилитационный центр для бездомных животных "Святобор"

Позже женщина узнала, что собаку высадили возле автобусной остановки.

- А эта малышка, откуда только эта соображалка, сидела и ждала чуда! Три дня ждала! - продолжает собеседница. - Бедная, худая, в полчищах блох, с закисшим глазиком и мордочкой в гнойной коросте. Я не смогла сделать вид, что ее там нет.

В итоге Ольга отвезла собаку в ветклинику. А по дороге женщина купила ей еду, пеленки, шампунь и немного лекарств. Она обещает, что постарается вылечит малышку и со временем оплатить операцию по стерилизации, чтобы у ее новых хозяев не было проблем. Главное, чтобы они нашлись!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь малышке, телефон Ольги 8-906-418-94-59.

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