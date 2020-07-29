Имена Победы: отряд Цезаря Куникова и семь дней героической обороны

Ростов-на-Дону - крупнейший город на юге России. В период Великой Отечественной войны здесь располагались большие промышленные и экономические ресурсы. Немецкие захватчики стремились как можно быстрее захватить большие советские города, и донская столица не стала исключением. К счастью, надолго сохранить позиции фашистом не удалось.

Большую роль в освобождении Ростова сыграли и добровольцы из числа ополчения, и рядовые солдаты. Отметился даже знаменитый командир Цезарь Кунников. Он вместе со своими солдатами вел партизанскую войну, подрывая мосты и уничтожая сотни противников.

История жизни

Куников Цезарь Львович родился 23 июня 1909 году в Ростове-на-Дону. Его семья - интеллигентные люди с хорошим по тем временам образованием. Отец трудился техником на успешном предприятии, сестра - театровед, а мать - домохозяйка. В юном Цезарь пошел по стопам своего отца и стал работать на металлургическом заводе. Сначала устроился учеником лаборанта, затем слесарем, потом токарем.

Весной 1925 года юный Цезарь вступил в комсомол, а уже через три года поступил на учебу в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в Ленинграде. через пять месяцев он серьезно заболел и был отчислен за отсутствие на занятиях. После выздоровления служил срочную воинскую службу механиком на флоте.

Цезарь не бросил свою профессию. В возрасте 26 лет он стал работать на Московском заводе шлифовальных станков. Молодой специалист начал с самых низов и постепенно поднимался по карьерной лестнице. Спустя некоторое время его назначили главным технологом всего предприятия.

Великая Отечественная

Когда началась война Куников отправился на фронт добровольцем. Он принимал активное участие в обороне родного города - Ростова-на-Дону. Отряд под его командованием добивался успехом на подступах к городу. Его солдаты вели партизанскую войну: взорвали мост вблизи станции Синявка, чем отрезал путь фашистов в Таганрог. Во время этой операции отрядом было уничтожено большое количество техники и живой силы врага.

Зимой 1943 году Цезарь Куниов совершил настоящий подвиг. Он вместе с немногочисленным отрядом высадился на занятом врагом и хорошо укрепленном побережье недалеко от Новороссийска.

Молниеносным ударом они ударили по фашистам, выбили их из опорного пункта и закрепили за собой важный береговой плацдарм. На рассвете началось сражение. Десантники в течение 24 часов отбились от 18 атак противника. Боеприпасы заканчивались, положение казалось безнадежным. Тогда майор Куников придумал план, как переломить ход боя: он отдал команду и повел солдат на артиллерийскую батарею противника. Истребив орудийный расчет и захватив орудия, они открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам.

Целую неделю солдаты под началом Куникова держали береговой рубеж. Удерживая освобожденную территорию до подхода основных сил, моряки выбивали противника из зданий и прилегающих улиц. Интересно, что это было первый раз, когда Куников обучал подразделения советской морской пехоты высадке на берег в темное время суток и в зимних условиях.

В этом жестоком сражении юный командир получил тяжелое ранение от взрыва мины. Спустя два дня, 14 февраля, он скончался в результате полученных ранений. За выдающиеся достижения на войне и проявленный героизм Цезаря Львовича посмертно наградили званием Героя Советского Союза.

Улица Цезаря Куникова

В честь легендарного солдата, рожденного на донской земле, была названа улица в Ростове-на-Дону. Она располагается в Октябрьском районе города.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.