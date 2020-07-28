«Готовим на костре, покупаем кости»: ростовчанка с двумя детьми живет на 83 рубля в день

Анжелике Скрынниковой 40 лет. Она вместе с двумя сыновьями живет в селе Самбек. Семья ютится в старом, полуразрушенном доме, который вообще не предназначен для людей. Первый взгляд на жилище - и становится страшно: в комнате, где стоят кровати, практически нет потолка, когда идет дождь, вода сплошным потоком заливает все щели, стены едва защищают от ветра, а в холодное время комнаты промерзают буквально насквозь.

Ситуацию спасает только старший сын Анжелики, который самостоятельно пытается делать ремонт в доме. Где-то добудет доски, кого-нибудь попросит одолжить инструмент - и так до бесконечности. Мало того, эту лачугу Анжелика взяла в кредит.

Состояние жилища. Фото: архив "КП"

По словам женщины, собственник обманул ее, взяв за дом без крыши в глухом селе 350 тысяч рублей. Таких денег у семьи не было, пришлось взять кредит и залезть в долги. Теперь и без того скромный бюджет худеет из-за обязательных платежей.

- Я получаю пенсию по инвалидности - 10 тысяч рублей. 7,5 тысячи каждый месяц плачу за кредит, а все, что остается, трачу на еду и лекарства, - призналась Анжелика Скрынникова.

Помимо всего прочего, женщина серьезно больна. Еще 10 лет назад у нее диагностировали рак, и началось хождение по больницам. Не так давно ей сделали очередную операцию, устранили рецидив, однако до полного выздоровления еще очень далеко. Каждый день ее мучают нестерпимые боли, от которых она часами не может уснуть. Бедственное положение отягощает сын - инвалид детства. Ему также требуются особый уход и специальные дорогостоящие медикаменты.

Анжелика тяжело болеет - порой ей тяжело передвигаться. Фото: архив "КП"

Когда Анжелика рассказывает о семейном рационе питания, становится жутко, открываются глаза на то, как могут жить люди в России.

Занять на хлеб, чтобы не умереть с голоду

- Последние два дня нам просто было нечего есть. Пошла к соседу, заняла у него 50 рублей и купила хлеба. Очень часто люди спасают нас от голодной смерти, - грустным тоном произнесла женщина.

На 2,5 тысячи рублей в месяц семья выкручивается, как может. Получается по 83 рубля в день - шокирующая сумма для жителей Ростова-на-Дону, которые тратят в день намного больше на проезд в транспорте.

Львиная доля крохотного бюджета Скрынниковых уходит на покупку лекарств, а все, что остается, - на еду. В доме, если можно так назвать лачугу, в которой ютятся родственники, нет ни газа, ни воды. Выход нашелся: старый добрый дедовский метод - дождевая вода, которая собирается в большой бочке во время ливней. Раньше у них был газовый баллон, но его необходимо регулярно заправлять, что стоит недешево.

- Если погода позволяет, готовим на костре. Ставим кирпичи, подвешиваем большой чан и варим суп. Сын ходит в Самбек, покупает там собачьи кости. Мы их вывариваем, добавляем немного зелени, картошку, если повезет, и получается бульон, - поделилась собственным гастрономическим секретом Анжелика.

Раньше пенсию получал и младший сын - было намного легче. Прибавка в 12 тысяч рублей была не лишней, и семья позволяла себе намного больше, чем сейчас. После того, как они вынужденно переехали из донской столицы в Самбек, выплаты поступать перестали. Бюрократия, тотальная неразбериха с документами и пандемия коронавируса сделали свое дело.

В доме почти нет мебели, кроме кроватей. Фото: архив "КП"

Возникает закономерный вопрос: а почему Скрынниковы были вынуждены переехать из Ростова в небольшое село Неклиновского района? Все дело в том, что органы опеки хотели отобрать детей у матери, которая осталась без здоровья и без средств к существованию. Против были все, кто знал Анжелику. На ее защиту встали даже школьные учителя. Они утверждали, что Дима и Даня всегда чисто одеты, накормлены, и проблем с успеваемостью у них нет. Тогда-то матери и посоветовали уехать из города. Она так и сделала.

Если вы хотите помочь Анжелики Скрынниковой справиться с жизненным трудностями, можете отправить сумму, которую считаете приемлемой, на ее личную карту.

Номер: 2202 2009 1637 1873