2020-07-22T11:42:45+03:00
Общество

Скончался зараженный коронавирусом главный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области

В последнее время Игорь Дударев проходил лечение от COVID-19
Михаил Стрижев
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В последнее время Игорь Дударев проходил лечение от коронавируса. Фото: Городская больница № 1 имени Н. А. Семашко.В последнее время Игорь Дударев проходил лечение от коронавируса. Фото: Городская больница № 1 имени Н. А. Семашко.
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Скончался главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ростовской области, заместитель главврача ЦГБ Ростова. О смерти Игоря Дударева рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по коронавирусу.

На сайте ЦГБ сообщается, что заместитель главврача умер 21 июля. Ему было 60 лет. Официально причина смерти медика не называется.

Коллеги и знакомые Игоря Дударева рассказывают, что он болел COVID-19. В последнее время он проходил лечение от коронавируса.

– Сегодня ушел от нас от коронавирусной инфекции Дударев Игорь Валентинович! Замечательный врач и светлый человек! – написал заведующий нефрологического отделения РостГМУ Михаил Батюшин.

Игорь Дударев – заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Ростовского государственного медицинского университета. Долгие годы он занимал должность главного внештатного реаниматолога-анестезиолога Ростовской области. В ростовской ЦГБ был заместителем главного врача по хирургической помощи.

По данным на 22 июля, в Ростовской области выявили еще 121 зараженного коронавирусом. В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 60 человек. За весь период выздоровели 9 288 пациентов. Жертвами инфекции стали 192 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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