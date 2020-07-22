2020-07-22T12:08:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 июля 2020: скончались еще пять дончан

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу в Ростове-на-Дону на 22 июля
Михаил Стрижев
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Число жертв коронавируса увеличилось до 192 человек.Число жертв коронавируса увеличилось до 192 человек.Фото: Архив "КП"
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В Ростове-на-Дону на 22 июля прирост за сутки составил 60 заболевших. В ростовской области число зараженных увеличилось на 121 человека. Всего в донском регионе зарегистрировано 11 778 случаев заболевания.

Кроме Ростова новые случаи зарегистрированы еще в 20 городах и районах области: Батайске (10), Новочеркасске (9), Волгодонске (6), Шахтах (6), Таганроге (3), Азовском (3) районе, Азове (3), Зверево (3), Багаевском (3), Аксайском (2), Семикаракорском (2) районах, Новошахтинске (2), Белокалитвинском (2), Мясниковском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Пролетарском (1), Шолоховском (1), Неклиновском (1) районах и Каменске-Шахтинском (1).

Подтвердилась смерть от коронавируса еще пяти человек. Это 70-летняя женщина, которая страдала от хронического эндокринного заболевания, 64-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринным заболеванием и заболеванием печени. Скончалась 49-летняя женщина с хроническим эндокринологическим заболеванием, гипертонической болезнью и онкопроцессом. Жертвами вируса стали 68-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием легких; 61-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями эндокринной системы и нарушением обмена веществ.

В Ростовской области за весь период от COVID-19 скончались 192 человека.

В настоящее время лечение в стационарах получают 725 заболевших. Состояние 42 из них оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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В Ростовской области по-прежнему ситуация с коронавирусом остается накаленной. За весь период пандемии ковидом заразились больше 11 тысяч дончан, умерли 172 человека. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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