2020-07-22T16:29:28+03:00
Спорт

ФК "Ростов"- ФК "Зенит" 22 июля 2020: прямая трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч ФК "Ростов" - ФК "Зенит". Прямая онлайн-трансляция состоится 22 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ
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Наши спортсмены встретятся с соперниками на домашней арене. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Наши спортсмены встретятся с соперниками на домашней арене. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Матч ФК "Ростов" - Зенит", прямая трансляция, 22 июля 2020: пока до конца неизвестно, каким составом выйдет на поле команда желто-синих . Встреча начнется сегодня, в 19:00, на «Ростов-Арене». Следите за событиями онлайн на нашем сайте.

16:27 Факты о противостояниях "Ростова" и "Зенита"

- обе команды часто играют на финише сезона в матчах последних 3-х туров

- за всю историю встреч самая результативная ничья была со счетом 1:1. Примечательно, что такой счет повторялся несколько раз

- самый первый матч между командами в Первой лиге СССР выиграл "Ростов" (2:0) в 1990-м году

- сегодня встречаются две команды с лучшей домашней посещаемостью последних двух лет

- 15 домашних матчей "Зенита" в этом сезоне посетили 591 457 зрителей. "Газпром Арена" - безоговорочный лидер в этом сезоне РПЛ

- "Ростов Арена" после матча "Ростов" - "Зенит" может оказаться на второй строчке по посещаемости. За 14 игр на ростовском стадионе побывало 327 662 зрителей

Хозяева поля определились с цветом игровой формы на последний домашний матч сезона. Фото: ФК "Ростов"

Хозяева поля определились с цветом игровой формы на последний домашний матч сезона. Фото: ФК "Ростов"

16:10 Стало известно, в какой форме выйдут на поле команды. Ростовчане выбрали желтый цвет. Гости из Санкт-Петербурга будут в белом.

15:30 Очевидно, что ни "Ростов", ни "Зенит" просто так победу не отдадут. Букмекеры считают, что в этом матче не забьет ни одна из команд, и уверены в безголевой ничьей. Что же, посмотрим, окажется этот прогноз верным или, наоборот, в последней игре сезона соперники устроят спортивное шоу с обилием забитых мячей.

15:22 Продолжают действовать ограничения, введенные из-за коронавируса на посещение матчей РПЛ зрителями. Сегодня в донской столице на стадион смогут попасть владельцы сезонных абонементов ФК "Ростов", которые получили СМС от клуба. Билетов в продаже не будет. Вход на трибуны возможен только в перчатках и маске/респираторе. На входе осуществляется температурный контроль.

Статистика личных встреч явно в пользу команды из северной столицы. Фото: ФК "Ростов"

Статистика личных встреч явно в пользу команды из северной столицы. Фото: ФК "Ростов"

15:18 Обе команды встречались друг с другом в чемпионате России 47 раз. "Ростов" оказывался сильнее 12 раз. При этом питерцы выигрывали в два раза чаще – у них 24 победы. Еще 11 раз матчи заканчивались ничьей. На "Ростов Арене" клубы сыграли дважды, оба раза победу одержали "желто-синие" – 3:1, 1:0.

15:13 Коротко о турнирном положении команд. Подопечные Валерия Карпина расположились на пятой строке таблицы РПЛ, в резерве команды - 45 набранных очков. «Зенит» оформил досрочное чемпионство еще в матче 26-го тура чемпионата России по футболу, обыграв «Краснодар». Питерцы в своем активе имеют 69 очков.

15:10 В матче 13-го тура "желто-синие" в гостях уступили питерцам с крупным счётом – 6:1. Единственный мяч в нашей команде забил Роман Еременко, реализовав одиннадцатиметровый удар на 83-й минуте игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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