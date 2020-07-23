2020-07-23T12:38:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 июля

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 23 июля
Дадаян Давид
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Пятеро скончались, 156 пациентов выздоровели. Фото: архив "КП"Пятеро скончались, 156 пациентов выздоровели. Фото: архив "КП"
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23 июля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 120 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 11898 человек. По данным регионального правительства, за последние сутки выздоровели 156 пациентов, а скончались пятеро.

От опасной инфекции за все время пандемии излечились уже 9444 заболевших. Однако большинство новых инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону - 46 случаев. За ним идет Волгодонск- 14 случаев и Шахты - 9.

За последние сутки от вируса умерло пять человек. Это 79-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 72-летний мужчина с хроническими нарушениями в работе почек и сердца, а также 58-летняя женщина с нарушением обмена веществ.

Кроме того, от инфекции скончался 64-летний мужчина и 71-летний пенсионер. Они оба страдали от хронических заболеваний. Таким образом, за весь период пандемии жертвами ковида стали 197 человек.

Стационарное лечение получают 747 пациентов. Под медицинским наблюдением - 6293, а всего врачи обследовали больше 65,4 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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