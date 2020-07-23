Главный санврач Ростовской области допустил возвращение к ограничениям из-за коронавируса

Главный санитарный врач Ростовской области допустил возможность возвращения к ограничениям. Об Евгений Ковалев сообщил во время брифинга 23 июля.

По словам Ковалева, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Риск вернуться к ограничениям сохраняется.

У нас есть выбор, ужесточать ограничения или оставить все, как есть. Я считаю, что нужен баланс. Да, возможность ужесточения ограничений сохраняется, - прокомментировал Евгений Ковалев,

Он также добавил, что сейчас ситуация с приростом зараженных несколько стабилизировалась. Однако ежедневно все еще регистрируется много случаев.

В настоящее время Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений. Так, в особом режиме начали работать фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, Отрыты летние площадки кафе и ресторанов. Возобновили работу непродовольственные магазины. Можно посещать музеи и зоопарки.

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