2020-07-23T18:11:13+03:00
Общество

Главный санврач Ростовской области допустил возвращение к ограничениям из-за коронавируса

Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной
Михаил Стрижев
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Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Фото: правительство Ростовской области.Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Фото: правительство Ростовской области.
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Главный санитарный врач Ростовской области допустил возможность возвращения к ограничениям. Об Евгений Ковалев сообщил во время брифинга 23 июля.

По словам Ковалева, эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Риск вернуться к ограничениям сохраняется.

У нас есть выбор, ужесточать ограничения или оставить все, как есть. Я считаю, что нужен баланс. Да, возможность ужесточения ограничений сохраняется, - прокомментировал Евгений Ковалев,

Он также добавил, что сейчас ситуация с приростом зараженных несколько стабилизировалась. Однако ежедневно все еще регистрируется много случаев.

В настоящее время Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничений. Так, в особом режиме начали работать фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, Отрыты летние площадки кафе и ресторанов. Возобновили работу непродовольственные магазины. Можно посещать музеи и зоопарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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