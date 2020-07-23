2020-07-23T19:16:29+03:00
Общество

1 сентября в Ростове-на-Дону 2020: чиновник рассказал, откроются ли школы к началу учебного года

1 сентября в Ростове-на-Дону 2020 зависит от эпидемиологической обстановки
Михаил Стрижев
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Во время пандемии школы в Ростовской области перешли на дистанционное обучение.Во время пандемии школы в Ростовской области перешли на дистанционное обучение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный санитарный врач рассказал, откроются ли школы в Ростове-на-Дону к 1 сентября 2020. Евгений Ковалев ответил на вопросы в ходе брифинга 23 июля.

По словам Ковалева, пока рано давать оценки и прогнозы. Ясно одно — решение будет приниматься на основании эпидемиологической ситуации в области.

— Оценка ситуации и решения, которые связаны с ограничениями, будут даваться в первой декаде — начале второй декады августа. На решения в августе повлияет то, как мы будем исполнять меры профилактики, — прокомментировал главный санврач области.

Напомним, во время пандемии школы в Ростовской области перешли на дистанционное обучение. Из-за коронавируса отменили обязательный государственный экзамен для девятиклассников — ОГЭ. Были перенесены единые государственные экзамены. Первые испытания ЕГЭ по географии, информатике и литературе прошли 29 июня.

В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 11 898 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 9 444 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 197 человек,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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