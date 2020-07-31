Папа Римский назначил выходца из Ростовской области вспомогательным епископом: кто это и какие обязанности

Накануне стало известно, что Папа Римский назначил уроженца Ростовской области вспомогательным епископом Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве. Николай Дубинин родом из Новошахтинска. Об этом сообщили на официальном сайте столичной епархии.

Вспомогательный епископ назначается для более эффективной заботы о верных в крупных епархиях. Интересно, что Московская католическая епархия относится к самым больших по территории во всем мире. На службе Николай Дубинин будет оказывать различную поддержку главному епископу Павлу Пецци и замещать его по необходимости.

Отдельно стоит отметить, что Дубинин стал первым россиянином, который занял должность вспомогательного епископа.

Николай Дубинин и Архиепископ Павел Пецци. Фото: Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Николаю Дубинину 47 лет. В самом начале 1990-х юношу приняли во вновь открытую Католическую Высшую Духовную Семинарию. Спустя некоторое время он начал давать монашеские обеты. Священником стал летом 2000 года. В последующее время нес пастырское служение в различных приходах.

Николай Геннадьевич хорошо образован. Знает пять языков, среди которых итальянский, английский, польский, белорусский и родной, русский. Всегда был погружен в науку: в 2008 году его назначили главным редактором Католической энциклопедии, а спустя несколько месяцев он стал президентом Российской конференции старших настоятелей.

Теперь, после назначения он должен пройти специальную процедуру перед тем, как вступить в должность. Он будет хиротонисан 4 октября, в день памяти святого Франциска Ассизкого, основателя монашеского ордена, к которому принадлежит отец Николай.