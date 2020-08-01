Феерическое спасение защитника «Ростова» - в десятке лучших сезона: видео

Сегодня на официальной странице Российской Премьер-лиги в интернете появился ролик, где собрали лучшие сейвы прошедшего сезона. Всего 10 игровых моментов, которые невозможно забыть. Одним из самых зрелищных оказался защитник «Ростова» Евгений Чернов. После того, как он спас пустые ворота своей команды дважды, комментаторы пришли в восторг и посоветовали главному тренеру «желто-синих» срочно отправляться в казино. Действительно, с таким уровнем везения можно сорвать большой куш.

Все произошло во время матча против «Локомотива» в 8-ом туре РПЛ. На 91-ой минуте встречи игроки отправили мяч в штрафную «желто-синих» гостей. Вратарю не удалось правильно сработать руками, чем и воспользовался нападающий.

Мяч полетел в сторону ворот, которые к тому моменты были пустые. Все успели подумать, что через долю секунды судья засчитает гол, но не все так просто.

Молниеносно прямо на линии оказался защитник «Ростова» Евгений Чернов. Он выбил мяч ногой, тот отскочил в соперника. Последовал еще один удар и Чернов отбил его уже корпусом. В результате счет на табло остался неизменным – 1:2 в пользу донской команды.

Спасение Евгения Чернова в матче «Локомотив» - «Ростов».

Комментаторы, когда увидели этот невероятный сейв, буквально «взорвались». Никто не ожидал такого поворота событий. Один из них посоветовал главному тренеру ростовчан Валерию Карпину срочно брать билет в Сочи и отправляться в казино. С таким уровнем удачи ему точно повезет!

Вместе с тем, эксперты включили в десятку лучших сейвов и спасение вратаря "Ростова" Дениса Попова в матче против "Сочи". 17-летний голкипер отразил сложнейший пенальти.