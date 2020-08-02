День ВДВ в Ростове-на-Дону, 2 августа 2020: прямая онлайн трансляция

Сегодня, 2 августа в Ростове-на-Дону отмечается день воздушно-десантных войск. Это хорошо знакомый праздник не только для военных, но и рядовых людей. Как правило в самом начале августа в донском регионе стоит жара, что является хорошим поводом освежиться в фонтане или провести весь день на улице. Долгие годы именно так отмечали свой профессиональный праздник десантники. Действительно, кто если не они?

Однако в этом году администрация города вынуждена проводить знаменательный день исключительно в онлайн. Многие мероприятия отменились из-за угрозы распространения коронавируса. Неужели в Ростове не будет традиционных народных гуляний? Узнаем прямо сейчас!

8:30. С самого утра в центре донской столицы можно наблюдать больше людей, чем обычно. Чувствуется, что у всех приподнятое настроение. Но никаких людей в форме пока не видно.

9:00. Фонтан на площади Гагарина отключен – вода не поступает. Никакого забора вокруг него нет. Немногочисленные жители прогуливаются по парку напротив ДГТУ. Рядом стоят прокатные велосипеды, торговцы шаурмой по традиции зазывают людей на плотный завтрак.

Пустая площадь Гагарина. Фото: Алексей.

9:30. На набережной к большому удивлению также нет людей в знакомой форме. Никаких военных, но довольно много отдыхающих. Люди прогуливаются вдоль реки и осматривают магазины, кафе в поисках развлечений.

Люди заполнили летние кафе. Фото: Алексей

9:45. На набережной стали собираться импровизированные творческие коллективы. Милые дамы в традиционных платьях и казак по форме с баяном – классика донского пейзажа. Музыкант тянет мелодию, ему звонко подпевают дамы. Создается приятная атмосфера.

Песни и пляски. Фото: Алексей

9:50. На набережной появляется полиция. Видимо правоохранители обсуждают работу на сегодняшний день.

Полиция готовится к работе. Фото: Алексей

10:00. На улицах все также нет людей в форме. Никто не купается в фонтанах, потому что они выключены - плохая новость для тех, кто хотел согласно традициям отметить день ВДВ. Отсутствие мощных струй не обескураживает только самых маленьких. Малыши с удовольствием босяком бегают остаткам воды в фонтане.

Фонтан на набережной. Фото: Алексей Попков

Дети играют в воде. Фото: Алексей Попков

10:20. Замечены первые десантники! Или тот, кто хочет быть похож на них! По крайней мере мужчина в традиционной тельняшке и голубом берете прогуливается вместе с дамой по набережной. Будем надеется, что скоро виновников торжества станет больше!

Виновники торжества на набережной. Фото: Алексей Попков

11:00. На набережной собирается все больше десантников. Все в специальной, праздникой униформе. Многие пришли целыми семьями. Малышам покупают сахарную вату, а взрослые пытаются купить билет на теплоход. Корабли, заполненные людьми, отправляются в небольшое путешествие по Дону.

Многие пришли с флагами ВДВ. Фото: Алексей Попков