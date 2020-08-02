2020-08-02T13:46:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 2 августа

Последняя статистика по инфекции на 2 августа
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 августа. Фото: архив "КП"Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 августа. Фото: архив "КП"
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Сегодня, 2 августа стало известно, что за последние сутки в Ростовский области коронавирусом заразился еще 131 человек. Всего заболевших насчитывается уже 13205. По данным регионального правительства, за весь период пандемии в области выздоровели уже 10539 заболевших, а за последние сутки – 24.

Стало известно о еще трех человек, которые умерли в результате заражения. Среди них 80-летний пенсионер с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 57-летний мужчина с нарушением обмена веществ, 73-летний житель Дона с подобными недугами.

Таким образом, за всю время пандемии от вируса скончались 233 человек.

Лечение в стационарах получают 854 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 40 человек. На данный момент под медицинским наблюдением пребывают 6,6 тысяч человек. Снято с медицинского наблюдения 62,4 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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