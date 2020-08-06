Имена Победы: стратегия полководца Баграмяна по освобождению Ростова-на-Дону

Полководец, дважды Герой Советского Союза, Баграмян Иван Христофорович, 2.12.1897 г. — 21.09.1982 г. Фото: сайт "Герои войны"

Ростов-на-Дону - город, где в период Великой Отечественной войны, происходили жесточайшие сражения. Солдаты Красной Армии бились за каждую пядь донской земли, однако удача не всегда была на их стороне. В первые годы сражений гитлеровцам удалось сломить оборону города и захватить все его ценные ресурсы. Необходимо было как можно быстрее вернуть контроль над важным экономическим центром юга России.

До сих пор можно найти здания, стены которых были разрушены от взрывов и бесконечной стрельбы. Сильно пострадал центр города и основные объекты инфраструктуры. Фашисты понимали, насколько важно занять вокзал, железные дорог и основные трассы. Они хотели обеспечить себе фундамент для дальнейшего наступления, однако их планам суждено было воплотиться в жизнь лишь отчасти.

Улицы сохранили имена своих героев. Немалую роль в освобождении донской столицы сыграли и Кунников, и Мадоян, Герасименко. В честь них названы широкие проспекты и узкие ростовские переулки. Однако в самом начале войны, сразу после того, как немцы заняли город, полководцы Красной армии стали разрабатывать план по его освобождению. Первым реализовал его великий советский командир Иван Баграмян.

История жизни

Баграмян Иван Христофорович родился в 1897 году в небольшом селении Чардахлы, которое находится на территории современного Азербайджана. Семья была небогатая, но отец получил образование и работал на железной дороге. Мама будущего героя посвятила себя воспитанию детей.

С раннего возраста Иван начал работал. Мальчик, которого от рождения назвали армянским именем Ованес, проявлял тягу к знаниям и хорошо учился в церковно-приходской школе. Затем он пошел по стопам своего отца, освоил профессию железнодорожника, устроился техником. Спустя несколько месяцев он решил сменить род деятельности и 1915 году вступил добровольцем в армию. Так началась его военная карьера.

В период гражданской войны активно поддерживал революционное движение. Когда политическая ситуация охладела, окончил курсы усовершенствования комсостава и был назначен командиром Ленинаканского кавалерийского полка.

Великая Отечественная

Фашисты вторглись на территорию Советского Союза, а Баграмян был уже полковником. Его поставили во главу оперативного штаба Юго-Западного направления. Все, кто на тот момент знал Ивана Христофоровича, отзывались о нем положительно. Многие отмечали его безукоризненную дисциплину и умение импровизировать, находить решение даже в самых сложных ситуациях.

Летом 1941 его наградили званием генерал-майора за военные достижения на территории современной Украины. Мало кто знает, но он разработал план по контрнаступлению под Москвой, которое закончилось успешно для Красной армии.

Отдельное внимание следует уделить освобождению главного южного города - Ростова-на-Дону. Он принимал активное участие в разработке детального плана операции. 29 ноября 1941 года солдаты Красной Армии под его руководство выбили гитлеровцев из города. Это была одна из первых крупных побед Советского Союза.

В последующем за выдающиеся результаты на фронте его дважды наградили званием Героя Советского Союза.

Послевоенные годы

Когда закончились сражения и Советский Союз взял верх над фашистской Германией, Иван Баграмян остался на службе в армии.

Скончался великий полководец в 1982 году. Его именем названы улица в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Проект подготовлен при поддержке правительство Ростовской области.