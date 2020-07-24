2020-07-24T11:49:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 июля: скончались еще четыре дончанина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 24 июля
Михаил Стрижев
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За все время от COVID-19 в области скончался 201 человек.За все время от COVID-19 в области скончался 201 человек.Фото: Архив "КП"
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В Ростове-на-Дону на 24 июля прирост за сутки составил 62 зараженных. В Ростовской области число заболевших увеличилось на 122 и составило 12 020.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в Батайске (8), Шахтах (6), Новочеркасске(5), Волгодонске (5), Азовском (5), Белокалитвинском (5), Неклиновском (4), Аксайском (3) районах, Таганроге (3), Азове (2), Мартыновском (2), Тацинском (2), Матвеево-Курганском (2) районах, Новошахтинске (1), Октябрьском (1), Чертковском (1), Целинском (1), Миллеровском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (1) районах и Донецке (1).

По данным на 24 июля, вылечились еще 136 пациентов. За весь период выздоровели 9 580 заболевших.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще четырех человек. Это 84-летняя женщина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ. Скончались 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 74-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием лёгких. Жертвой также стала 73-летняя женщина, страдавшая от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хронического эндокринного заболевания и нарушения обмена веществ.

За все время от COVID-19 в области скончался 201 человек.

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В Ростовской области по-прежнему ситуация с коронавирусом остается накаленной. За весь период пандемии ковидом заразились больше 11 тысяч дончан, умерли 172 человека. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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