Имена Победы: легендарный полководец Семен Буденный

Интересный факт: знаменитый на весь мир советский полководец Семен Буденный родился на донской земле. В период Великой Отечественной войне, здесь, на территории Ростовской области проходили жестокие сражения. Гитлеровцы старались как можно быстрее захватить ключевые плацдармы, чтобы обеспечить себе дальнейшее наступление вглубь Советского Союза.

Среди них и южная столица, представляющий важный промышленный центр в середине прошлого века. Гитлеровцы несколько раз брали город и, завладев его ресурсами, делали все, чтобы не дать солдатам Красной Армии вернуть контроль над южной столицей.

Попытки штурма часто заканчивались неудачами. Многие погибали, еще больше получали тяжелые ранения. Война и ее история пропитаны человеческой болью и бесконечными страданиями. Однако, в ней есть место и для отваги, героизма. Имена мужественных воинов, кто жертвовал собой ради других, навсегда вписаны в ростовские улицы. Широкие проспекты и узкие переулке помнят своих героев.

Проспект Буденовский

Семен Михайлович Буденный родился 25 апреля 1883 году на хуторе Козюрин на территории современного Пролетарского района Ростовской области. Его семья была очень бедная, что юному мальчику с самых ранних лет приходилось тяжело трудиться. Именно в детстве у Семена зародился интерес к лошадям. В будущем конь стань верным спутников на всех войнах, в которых он принимал участие.

В имперской России Семен Михайлович пополняет ряды армии. На фроне первой мировой войны еге таланты раскрываются в полной мере. В битвах против японцев он доблестно защищал рубежы отечества, а после остался на дальнем востоке. Медленно, но уверенно он набирается военного опыта, в 1908 году заканчивает Петербургскую школу наездников.

В 1941 году, когда фашисты вторглись на территорию СССР, Семен Михайлович уже имел множество званий и занимал высокие посты в армии. Он был возглавлял войска Юго-Западного направления. Солдаты под его руководством участвовали в обороне Киева, Москвы и Кавказских территорий.

В самом начале боевых действий Семен Буденный проявлял гуманизм и считал необходимым делать все, чтобы сохранить жизни солдат. Интересный факт: в сентябре 1941 году Будённый отправил телеграмму в Ставку с предложением отвести войска из-под угрозы окружения. В то же самое время командующий фронтом Кирпонос информировал о том, что у него нет намерений отступать. В результате Будённый был отстранён Сталиным от должности главнокомандующего Юго-Западным направлением. Как позже станет известно, войска Красной Армии попадут в окружение на территории Украины, потерпят сокрушительное поражение и будут вынужденны отступить.

Личность Семена Буденного весьма неоднозначна: по донесениям современников, в сложных условиях 1941-1942 годов маршал не смог в полном мере справится с командованием разных частей армии в стремительно меняющейся обстановке.

Между тем, в 1943 году его назначили командующим кавалерией Советской Армии. Буденный оказался на своем место, ведь с самого детства он умело управлялся с лошадьми и знал о них не по наслышке. Стоит отметить, что на этом посту ему удалось добиться высоких результатов, за что он получит не одну почетную награду. Три раза ему присваивали звание Героя Советского Союза.

Послевоенный период

За выдающиеся заслуги на фронте его трижды наградили званием Героя Советского Союза. По окончанию ВОВ Буденный остался на службе в армии и начал вести политическую деятельность. С 1947 году – заместитель министра сельского хозяйства СССР по коневодству. С мая 1953 – инспектор кавалерии Советской Армии.

Именем легендарного полководца названа улица в самом центре Ростова-на-Дону – проспект Буденновский. Проект подготовлен при поддержке Правительства Ростовской области.