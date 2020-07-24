2020-07-24T15:32:51+03:00
Общество

Имена Победы: легендарный полководец Семен Буденный

Обладатель многочисленных наград и медалей, Буденный умело командовал многотысячными войсками
Дадаян Давид
Поделиться:
Маршал, Герой Советского Союза, Семен Михайлович Буденный, 25.04.1883 г. — 26.10.1973 г. Фото: гос.архивМаршал, Герой Советского Союза, Семен Михайлович Буденный, 25.04.1883 г. — 26.10.1973 г. Фото: гос.архив
Изменить размер текста:

Интересный факт: знаменитый на весь мир советский полководец Семен Буденный родился на донской земле. В период Великой Отечественной войне, здесь, на территории Ростовской области проходили жестокие сражения. Гитлеровцы старались как можно быстрее захватить ключевые плацдармы, чтобы обеспечить себе дальнейшее наступление вглубь Советского Союза.

Среди них и южная столица, представляющий важный промышленный центр в середине прошлого века. Гитлеровцы несколько раз брали город и, завладев его ресурсами, делали все, чтобы не дать солдатам Красной Армии вернуть контроль над южной столицей.

Попытки штурма часто заканчивались неудачами. Многие погибали, еще больше получали тяжелые ранения. Война и ее история пропитаны человеческой болью и бесконечными страданиями. Однако, в ней есть место и для отваги, героизма. Имена мужественных воинов, кто жертвовал собой ради других, навсегда вписаны в ростовские улицы. Широкие проспекты и узкие переулке помнят своих героев.

Проспект Буденовский

Семен Михайлович Буденный родился 25 апреля 1883 году на хуторе Козюрин на территории современного Пролетарского района Ростовской области. Его семья была очень бедная, что юному мальчику с самых ранних лет приходилось тяжело трудиться. Именно в детстве у Семена зародился интерес к лошадям. В будущем конь стань верным спутников на всех войнах, в которых он принимал участие.

В имперской России Семен Михайлович пополняет ряды армии. На фроне первой мировой войны еге таланты раскрываются в полной мере. В битвах против японцев он доблестно защищал рубежы отечества, а после остался на дальнем востоке. Медленно, но уверенно он набирается военного опыта, в 1908 году заканчивает Петербургскую школу наездников.

В 1941 году, когда фашисты вторглись на территорию СССР, Семен Михайлович уже имел множество званий и занимал высокие посты в армии. Он был возглавлял войска Юго-Западного направления. Солдаты под его руководством участвовали в обороне Киева, Москвы и Кавказских территорий.

В самом начале боевых действий Семен Буденный проявлял гуманизм и считал необходимым делать все, чтобы сохранить жизни солдат. Интересный факт: в сентябре 1941 году Будённый отправил телеграмму в Ставку с предложением отвести войска из-под угрозы окружения. В то же самое время командующий фронтом Кирпонос информировал о том, что у него нет намерений отступать. В результате Будённый был отстранён Сталиным от должности главнокомандующего Юго-Западным направлением. Как позже станет известно, войска Красной Армии попадут в окружение на территории Украины, потерпят сокрушительное поражение и будут вынужденны отступить.

Личность Семена Буденного весьма неоднозначна: по донесениям современников, в сложных условиях 1941-1942 годов маршал не смог в полном мере справится с командованием разных частей армии в стремительно меняющейся обстановке.

Между тем, в 1943 году его назначили командующим кавалерией Советской Армии. Буденный оказался на своем место, ведь с самого детства он умело управлялся с лошадьми и знал о них не по наслышке. Стоит отметить, что на этом посту ему удалось добиться высоких результатов, за что он получит не одну почетную награду. Три раза ему присваивали звание Героя Советского Союза.

Послевоенный период

За выдающиеся заслуги на фронте его трижды наградили званием Героя Советского Союза. По окончанию ВОВ Буденный остался на службе в армии и начал вести политическую деятельность. С 1947 году – заместитель министра сельского хозяйства СССР по коневодству. С мая 1953 – инспектор кавалерии Советской Армии.

Именем легендарного полководца названа улица в самом центре Ростова-на-Дону – проспект Буденновский. Проект подготовлен при поддержке Правительства Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Высадили из автобуса и выписали штраф: ростовчане сообщили о "масочных" рейдах
«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на закрытой вечеринке клуба
Снова +34: на выходных ростовчан ожидает жаркая погода
Делают кольцо на улице Оганова: в Ростове ограничат въезд на Суворовский
«Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020»: На Дону реализуется патриотически-профилактический проект
Где можно подхватить коронавирус в Ростове-на-Дону: эксперты назвали самые опасные места
Банковские счета для индивидуальных предпринимателей за 20 минут
Установить на улицах общественные туалеты попросили ростовчане
В Ростове назначили нового главу департамента по делам казачества
В Ростове в суд передано дело о ДТП с тремя погибшими
На проспекте Михаила Нагибина уберут один пешеходный переход
На опасную детскую площадку пожаловались испуганные родители
В Ростове изменится схема движения на центральных улицах
Отдал на ремонт: без машины оставил своего приятеля мастер по ремонту авто
"Ситуация становится все хуже и хуже": в Азовском море катастрофические проблемы
Топовых игроков продадут: появилась информация о переменах в ФК «Ростов»
"Атакующий футбол приносил нам результаты": капитан "Ростова" прокомментировал прошедший сезон РПЛ
В Батайске полицейский подделал доказательство по уголовному делу
Приглашаем ростовчан на бесплатную экскурсию
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Новочеркасске содержащегося под стражей мужчину осудили за нападение на сотрудника СИЗО
В Волгодонске мужчина сядет на девять лет за убийство товарища
С банковского счета ростовчанки исчезли 277 тысяч рублей
Бюджет Ростовской области потерял 5,3 миллиарда рублей из-за коронавируса
Ростовчанин оставил жителей СЖМ без Интернета