Открытие международного авиасообщения в Ростове-на-Дону 2020: вскоре из донской столицы можно будет улететь за границу

Открытие международного авиасообщения в Ростове-на-Дону 2020: в донской столице ожидается открытие международного сообщения. «Комсомольская правда -Ростов» выяснила, когда и в какие страны можно будет отправиться из Платова.

В марте Россия приостановила международное авиасообщение из-за коронавируса. После этого в ростовском аэропорту отменили все зарубежные рейсы. Исключение составили лишь чартеры для вывоза россиян из-за границы. Для профилактики всем прибывающим и персоналу начали измерять температуру бесконтактным способом.

Представитель Платова отметил, что аэропорт готов к возобновлению зарубежных полетов. Однако это произойдет, когда в аэропорт получит официальное разрешение. Такие документы в компанию пока не поступали.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное сообщение возобновится с 1 августа. Первые рейсы начнут выполняться далеко не из всех аэропортов.

По предварительным данным, уехать за границу можно будет из Ростова, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Такие ограничения связаны с коронавирусом. Таким образом, власти хотят предупредить распространение COVID-19 по стране.

По данным ряда СМИ, сначала авиасообщение возобновится с Великобританией, Турцией и Танзанией. В перечне рекомендованных стран Роспотребнадзора также числятся Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия. Список стан будет постепенно расширяться.

До пандемии из Платова были доступны десятки рейсов за границу. В сезонном расписании числятся такие страны, как Турция, Кипр, Греция, Азербайджан.

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