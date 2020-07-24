По воле избирателей: в Батайске завершили капремонт трех детских поликлиник

В Батайске завершен капремонт трех детских поликлинических отделений. Эти работы были сделаны в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Два детских медучреждения - поликлиники № 1 в центре города и № 4 в микрорайоне РДВС уже начали свою работу. А 1 августа откроется еще одна – № 2 в поселке Койсуг в западной части Батайска.

Председатель регионального Законодательного собрания Александр Ищенко заявил, что это, по всей вероятности, самые масштабные работы по ремонту и реконструкции в Батайске за последние несколько десятков лет. Он напомнил, что город считается неформальной демографической столицей Дона, поэтому качественное расширение возможностей медицинского обслуживания юных жителей здесь особенно необходимо.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко принял участие в открытии детского поликлинического отделения № 4 ЦГБ Батайска. Фото: Анатолий Карбинов

- Батайск - динамично развивающийся город в Ростовской области, прежде всего, с точки зрения прироста числа маленьких жителей. Поэтому для него очень важно иметь современную, хорошо оборудованную медицинскую сеть для детей. Это событие является действительным вкладом в развитие системы здравоохранения не только города, входящего в мой избирательный округ, но и всего нашего региона. Теперь у семи тысяч маленьких батайчан появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Эта работа будет продолжена, - подчеркнул председатель ЗСРО.

Кроме того, он отметил, что такой масштабный ремонт медучреждений является результатом совместного труда, а также прямым исполнением воли избирателей.

- В 2018 году, когда были выборы депутатов Законодательного собрания, многие жители города Батайска своим кандидатам давали наказ строить и ремонтировать больницы, поликлиники. В прошлом году мы обратились к губернатору области Василию Голубеву с просьбой включить в бюджет 2020 года существенные ресурсы именно для Батайска. И Василий Юрьевич поддержал такое решение, министерство здравоохранения со своей стороны также отстаивало необходимость направления средств именно в сферу здравоохранения. И вот благодаря такому взаимодействию мы получили хороший результат, - пояснил Александр Ищенко.

Председатель областного Заксобрания принял участие в открытии детского поликлинического отделения № 4 ЦГБ Батайска. Капитальный ремонт одной из самых старых поликлиник города стартовал в середине марта текущего года. Работы велись согласно графику, несмотря на осложненную пандемией коронавируса ситуацию.

Здание детской поликлиники № 4 было построено еще в 1969 году. Фото: Анатолий Карбинов

Здание детской поликлиники № 4 было построено еще в 1969 году. Во время капремонта подрядчиком была проведена замена электропроводки, усилены стены, проложены телекоммуникационные сети, подведен водопровод к каждому кабинету, произведена заливка пола. Качество и сроки работ были соблюдены. На ремонт поликлиники было выделено 7 млн рублей – 5,6 млн из областного бюджета и 1,5 млн – из бюджета Батайска.

- С момента строительства, с 1976 года, здесь не было большого ремонта. Теперь это практически новое здание. Но самое главное, что помимо современного облика, поликлиника получает современные возможности для работы. Прием будет зонированным - с отдельными входами для заболевших и здоровых детей, с новым оборудованием - газоанализатором крови и аппаратами диагностики, - рассказал Александр Ищенко.

В оснащении поликлиники № 4 оборудованием приняли участие администрация Батайска и депутаты городской Думы. Кроме того, исполняя наказы избирателей, депутат Законодательного собрания Ростовской области Борис Вальтер приобрел за счет средств резервного фонда донского правительства для детской поликлиники комфортабельную мебель, сплит-систему и медицинские кушетки. Медучреждению была также оказана помощь в приобретении нового аппарата УЗИ и другой нужной врачебной техники.

В оснащении поликлиники № 4 оборудованием приняли участие администрация Батайска и депутаты городской Думы. Фото: Анатолий Карбинов

Как сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, в обновленных лечебных учреждениях внедрены элементы бережливой поликлиники. Посетителей ждут открытая регистратура, удобные указатели, игровая зона в помещении и «парковка» для колясок. Она уточнила, что благодаря новой маршрутизации пациенты смогут сократить время ожидания и хождения по коридорам в поисках нужного кабинета.

По словам Александра Ищенко, открытие поликлиник – это только первое событие в череде важных, значимых для города, решений. Он добавил, что Батайск активно развивает свою социальную сферу. Здесь идет капремонт школ, строительство новых образовательных объектов. Кроме того, ежегодно растет численность жителей города, что указывает на необходимость увеличения ресурсов для динамичного развития соцсферы.

Глава донского минздрава Татьяна Быковская сообщила, что в обновленных лечебных учреждениях внедрены элементы бережливой поликлиники. Фото: Анатолий Карбинов

- Важно отметить, что принципиальная позиция и жителей области, и губернатора Ростовской области совпадает – приоритет развития отдается медицине. 1 июля у нас состоялось народное голосование в рамках губернаторского проекта «Народный совет»: почти 700 тысяч жителей Ростовской области из трех приоритетных задач две определили в медицинской сфере. И, по результатам общеобластного голосования, 60 машин скорой помощи и 150 машин для поликлиник, больниц Ростовской области будут куплены в этом году. Это очень серьезное решение для того, чтобы обеспечить качество работы для медицинских работников, - заключил председатель Законодательного собрания Дона.

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