2020-07-25T10:10:30+03:00
Общество

Ростовские конники попросили Рамзана Кадырова спасти городской ипподром

Главе Чечни напомнили о его любимчике Хорезме и победе на скачках
Виктория Никитина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рамзана Кадырово просят спасти от сноса ипподром в Ростове. Фото: соцсетиРамзана Кадырово просят спасти от сноса ипподром в Ростове. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Конники Дона объединились в небольшую группу и написали открытое письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой спасти от сноса ростовский ипподром.

Общественная организация «Инициативная группа конников Дона» сообщила о том, в каком плачевном состоянии находится сейчас ростовский ипподром. По их словам, новые владельцы заведения задумали снести больше его половины, чтобы построить на этом месте коммерческую недвижимость.

- Пои дут под снос конюшни, трибуна, дорожка. Та дорожка ипподрома, где в 2010 году побеждал в "Призе президента РФ" ваш любимчик Хорезм. Мы помним вас в Ростове-на-Дону и помним вашу победу, - написали в письме конники.

Они искренне просят Рамзана Кадырова помочь им восстановить справедливость в этом вопросе и не дать снести ипподром, которому в этом году исполнилось целых 118 лет.

Но глава Чеченской Республики пока никак не отреагировал на просьбу о помощи от донских конников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Так дело не пойдет!»: Кадыров жестко раскритиковал бой Емельяненко — Исмаилов.

Глава Чечни отметил, что в Instagram поединок выглядел эффектнее, чем в жизни.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове обнаружили нарушения при розливе и продаже питьевой воды
В донской столице эвакуировали ТЦ "Золотой Вввилон"
Три миллиона рублей похитили батайские бизнесмены и попали в руки правоохранителей
В Ростове состоится выставка ретро-автомобилей
В Ростове вспыхнула водонапорная башня
В Ростове запланировали установить более 700 метров пешеходных ограждений
24 года рабства: пожилого мужчину спасли в Дагестане
Блогершу-мусульманку затравили за поддержку туристов без хиджабов
В столкновении двух иномарок пострадала автоледи
«Не станет дорожки, где побеждал ваш любимчик Хорезм»: Рамзана Кадырова умоляют защитить от разрушения Ростовский ипподром
В Ростове-на-Дону выберут лучшего работника ЖКХ
Власти рассказали, когда начнется строительство легкого метро в Ростове
Высадили из автобуса и выписали штраф: ростовчане сообщили о "масочных" рейдах
«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на закрытой вечеринке клуба
Снова +34: на выходных ростовчан ожидает жаркая погода
Делают кольцо на улице Оганова: в Ростове ограничат въезд на Суворовский
«Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020»: На Дону реализуется патриотически-профилактический проект