Ростовские конники попросили Рамзана Кадырова спасти городской ипподром

Конники Дона объединились в небольшую группу и написали открытое письмо главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой спасти от сноса ростовский ипподром.

Общественная организация «Инициативная группа конников Дона» сообщила о том, в каком плачевном состоянии находится сейчас ростовский ипподром. По их словам, новые владельцы заведения задумали снести больше его половины, чтобы построить на этом месте коммерческую недвижимость.

- Пои дут под снос конюшни, трибуна, дорожка. Та дорожка ипподрома, где в 2010 году побеждал в "Призе президента РФ" ваш любимчик Хорезм. Мы помним вас в Ростове-на-Дону и помним вашу победу, - написали в письме конники.

Они искренне просят Рамзана Кадырова помочь им восстановить справедливость в этом вопросе и не дать снести ипподром, которому в этом году исполнилось целых 118 лет.

Но глава Чеченской Республики пока никак не отреагировал на просьбу о помощи от донских конников.

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