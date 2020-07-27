Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июля

27 июля стало известно, что на территории Ростовской области выявлено еще 135 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 12405 жителей. По данным регионального правительства, отмечена и положительная динамика. Так за последние сутки выздоровели 64 человека, а за все время пандемии - 9802.

Как правило, больше всего инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону - 65. На втором месте - Батайск, за ним Новочеркасск.

За последние сутки стало известно, что от ковида скончались еще два человека. Это 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 70-летний житель Дона с подобными недугами. Таким образом, за весь период пандемии от инфекции умерло 205 человек.

Стационарное лечение получают 829 пациентов. Под медицинским наблюдением - 6233 жителя. Всего врачи обследовали 67 тысяч человек.