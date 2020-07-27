В Ростове на этой неделе сотни домов останутся без света: где и когда

На этой неделе в Ростове-на-Дону планируется масштабное отключение электричества по всему городу. Неудобства связаны с подготовкой к отопительному сезону и соответствующими техническими работами. Список улиц и домов, которые будут отключать от питания, опубликовали на сайте компании "Донэнерго".

Так в понедельник, 27 июля по 31 июля света не будет каждый день с 9:00 до 16:00 по улице Таганрогской 73-131, улице Ташкентской 117-135, улице Тульской 2-30 и переулку Авиамоторный 1-7, 2-8. В эти же дни с 9:00 до 18:00 лампочки погаснут по улицам Мичуринская 33-63, Ровенская 25-71, 26-72, Калинина 114-158, 99-143, Рижская 22-66, 19-61, Петрозаводская 24-26, 42, 16, 18/60 и Манежная 16-60, 21-67.

Также 27 июля с 9:00 до 17:00 питание отключат в домах на улицах: 1-я Баррикадная 24/32, 31/33, 42 и Профсоюзная 33/31, Мопра 29-43, 40-72, 32, 23-33; проспект Стачки 46, 72, 42/1, 30А, 32-84; Тренёва 2-6, 14-32; Красная 13; площадь Рабочая 19; 2-я Баррикадная 4.

На следующий день, 28 июля, во вторник, света не будет с 9:00 до 16:00 по адресам: улица Миронова 8А, 12, 12/1, 12/2, 12Б, 12Г, 14, 14А, 14Г; улица Думенко 7/91-я улица; 2-я улица; 3-я улица; 4-я улица; 5-я улица; ул. Красноаксайская 2-18; улица 43-я линия 16-48, 17-29; улица 41-я линия 26-52, 23-47; улица 39-я линия 35-77, 80-92; улица 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; улица 1-я левая 1-15, 2-22; улица 2-я левая 1-11, 2-12; переулок Кириловский 1-25, 2-20; переулок Балканский 1-41, 2-40; улица 47-я линия 2-14, 1-37; улица 49-я линия 1-35, 2-24; улица Сарьяна 2-36, 1-29; ул. 27-я линия 11-23,16-20; улица 29-я линия 20-70, 23-77; улица 31 линия 35-75, 32-76; улица Суворова 113-117,125; переулок Трамвайщиков 26-36; переулок Крепостной 76-96.

А с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: переулок Водоотводный 1-25, 2-24; улица Загорская 10-38, 17, 24/1; переулок Отечественный 1-23, 2-22; улица Петрашевского 41-55; улица Портовая 72-80, 80/1, 80/3, 93А, 97А; переулок Ракетный 1-29, 2-28; проспект Стачки 9Б. Кроме того, с выключением на ночь: улица 1-я Кизитириновская 1-27, 2-18; улица 2-я Кизитириновская 1-41, 2-30; улица 3-я Кизитириновская 1-29, 2-24; улица Полторацкого 56-70, 83-85; Новолесная 26-46, 7-31; проспект Шолохова 161-173; улица Невельская 1-7, 2-12; улица Новомосковкая 30-46, 13-31.

С 9:00 до 13:00: улица Содружества 82, 70, 82/1, 80, 80А; улица Акмолинская 97.

В среду, 29 июля света с 9:00 до 15:00 не будет по следующим адресам: улица Налбандяна 89-95, 82-84; ул. Ченцова 92-104, 31; ул. 4 линия 36-82, 39-87

С 9:00 до 17:00: переулок Авроры 1-25, 2-18; улица Амбулаторная 61-91, 14А, 55; переулок Декабристов 1-15, 2-20; переулок Новосибирский 1-19, 2-26; переулок Маратовский 5, 2-6; переулок Осовиахимовский 1-7, 2-8; улица Перекопская 1-19, 2-22; переулок Поповского 1-25, 2-34; улица Портовая 87-97; переулок Рабочий 1-15, 2-14; переулок Самошкина 1-29, 10-38.

С 9:00 до 16:00: улица Калужская 50-76, 53-99; улица Глинки 54-94, 51-93; улица Мурманская 54-94, 43-87; улица Арефьева 56-66; улица Тихого Дона 42-48, 49-59; улица Днепропетровская 7-35, 8; улица 20 лет Октября 71-75.

В четверг, 30 июля, света не будет с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 2-я Володарского 1-29, 2-16; ул. Днепростроевская 1-47, 2-58; пер. Житомирский 1-39, 2-38; ул. Загорская 23-25, 40-48; пер. Музыкальный 1-27, 2-28; ул. Портовая 80/2, 104-106, 82 а также на улице Цезаря-Кунникова 14-26 , 11-21; ул. Немировича-Данченко 41-61, 44-62; пер. Орджоникидзе 24-32 и пер. Ашхабадский 23-35.

А до 16:00: ул. Пушкинская 134/68, 162/163, 169, 173; ул. М. Горького 168, 169/163; пер. Университетский 115.

В пятницу, 31 июля электричество отключат с 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Мичуринская 33-63; ул. Ровенская 25-71, 26-72; ул. Калинина 114-158, 99-143; ул. Рижская 22-66, 19-61; ул. Петрозаводская 24-26, 42, 16, 18/60; ул. Манежная 16-60, 21-67.

До 16:00 не будет света: ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 5-11, 2-12; пер. Медный 8; ул. Русская 9-19, 32-74; ул. Токарная 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 2/3