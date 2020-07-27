2020-07-27T16:41:25+03:00
Общество

Сотни нор на гектар: Ростовскую область атакуют мыши

Специалисты бьют тревогу и опасаются за урожай
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Грызуны могут навредить урожаю.Грызуны могут навредить урожаю.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Ростовскую область атакуют грызуны. Об этом сообщает донской Россельхозцентр, специалисты которого обнаружили на полях рост численности полевых мышей. Сообщается, что больше всего их в Сальском, Песчанокопском и Орловском районах Дона.

- Средневзвешенная численность составляет порядка 50 жилых нор на гектар, а максимальная - в отдельных очагах доходит до 250 жилых нор на гектар, - добавили в ведомстве. - При этом заселению подвергаются пастбища, поля подсолнечника и кукурузы, убранные поля зерновых культур.

К слову, специалисты не исключают - массовые миграции мышевидных грызунов на посевы различных сельскохозяйственных культур. Под ударом Восточные районы - Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский и Заветинский, Центральные - Мартыновский, Пролетарский, а также Южный - Целинский.

Так что опасность не за горами, а полевки могут сильно навредить урожаю.

- При сохранении высокой численности мышевидные грызуны будут массово повреждать ранние всходы озимых зерновых культур осенью, что приведёт к значительному изреживанию посевов, - предупреждают специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра.

Сейчас аграрии должны провести мониторинг численности грызунов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сейчас аграрии должны провести мониторинг численности грызунов.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поэтому сейчас руководители хозяйств должны организовать мониторинг численности грызунов. Сейчас каждому выданы такие рекомендации

- При обследовании важно уделить особое внимание лесополосам, пастбищным, целинным и бросовым участкам, находящимся вблизи посевов, - добавляют специалисты. - С целью снижения вредоносности необходимо провести обработку сельскохозяйственных угодий и мест хранения зерна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области стали массово погибать пчелы

Министр сельского хозяйства Рачаловский на совещании об уборке зерновых отметил, что на данный момент известно о гибели более 600 пчелиных семей в двух районах. Стоит отметить, что высокая смертность пчел отмечалась и в прошлом году - в Песчанокопском районе вымерли пчелы на 47 пасеках. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Спасибо! Очень приятно!": "Комсомолка" наградила победителя викторины "Квас Молодильный"
У жителя Новочеркасска изъяли арсенал оружия и боеприпасов
День льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: сэкономить на операции можно 30 июля
«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»
Подарки за ответы: завтра состоится радио - квест "Утоли Жажду"
В Ростове устранили обвал на Змиевской балке
"Очень рано, внезапно, несправедливо": в Ростове умер профессор ЮФУ
Штормовое предупреждение: в Ростовской области прогнозируют ливни и шквалистый ветер
Региональную программу Кружкового движения создают в Точках кипения ЮФУ
В Ростовской области по госпрограмме поддержки занятости соглашения более чем на 1 млрд рублей ВТБ
К концу года планируется завершить строительство двух этапов Мясниковского МЭОКа
"Некуда деньги девать": день рождения Полины Дибровой раскритиковали подписчики
Ростовчанка попросила добавить маршрут на улице Каскадной
Очередной коммунальный фонтан забил в Ростове
Пострадавший от пожара на Театральном старинный дом снесут в Ростове
Ростовчанин переплыл Дон и 20 минут пытался скрыться от спасателей
Ветка еше одного сухого дерева перегородила проезд автомобилям
В "Лиманчике" ростовские туристы сожгли чучело коронавируса
Коронавирус протекает тяжело у 46 дончан
В Ростовской области сохраняется вероятность нового введения ограничений
В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться почти 10 тысяч человек
Гарри Потер опасен!: книги о "мальчике, который выжил" конфисковали у жителя Украины в Таганроге
В донской столице приземлился вывозной борт из Еревана
Самый известный в Ростове долгострой скоро будет введен в эксплуатацию
Донской губернатор навестил в больнице экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова
Молодой ростовчанин устроил себе водные процедуры на набережной
В Ростове осудили мужчину за грабеж с применением насилия
В донской столице огромная ветка рухнула на иномарку