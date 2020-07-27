Сотни нор на гектар: Ростовскую область атакуют мыши

Ростовскую область атакуют грызуны. Об этом сообщает донской Россельхозцентр, специалисты которого обнаружили на полях рост численности полевых мышей. Сообщается, что больше всего их в Сальском, Песчанокопском и Орловском районах Дона.

- Средневзвешенная численность составляет порядка 50 жилых нор на гектар, а максимальная - в отдельных очагах доходит до 250 жилых нор на гектар, - добавили в ведомстве. - При этом заселению подвергаются пастбища, поля подсолнечника и кукурузы, убранные поля зерновых культур.

К слову, специалисты не исключают - массовые миграции мышевидных грызунов на посевы различных сельскохозяйственных культур. Под ударом Восточные районы - Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский и Заветинский, Центральные - Мартыновский, Пролетарский, а также Южный - Целинский.

Так что опасность не за горами, а полевки могут сильно навредить урожаю.

- При сохранении высокой численности мышевидные грызуны будут массово повреждать ранние всходы озимых зерновых культур осенью, что приведёт к значительному изреживанию посевов, - предупреждают специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра.

Сейчас аграрии должны провести мониторинг численности грызунов.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поэтому сейчас руководители хозяйств должны организовать мониторинг численности грызунов. Сейчас каждому выданы такие рекомендации

- При обследовании важно уделить особое внимание лесополосам, пастбищным, целинным и бросовым участкам, находящимся вблизи посевов, - добавляют специалисты. - С целью снижения вредоносности необходимо провести обработку сельскохозяйственных угодий и мест хранения зерна.

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