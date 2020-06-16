В Ростовской области стали массово погибать пчелы

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:13:28+03:00

В двух районах региона была зафиксирована гибель более, чем 600 пчелиных семей

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В донском регионе была зафиксирована массовая гибель пчел.

Министр сельского хозяйства Рачаловский на совещании об уборке зерновых отметил, что на данный момент известно о гибели более 600 пчелиных семей в двух районах. Стоит отметить, что высокая смертность пчел отмечалась и в прошлом году - в Песчанокопском районе вымерли пчелы на 47 пасеках.

- Важный вопрос - соблюдение сельхозтоваропроизводителями требований безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов. В результате нарушения этих требований в области участились случаи гибели пчел. Так, в Зерноградском районе на сегодня фиксируем (гибель) 113 пчелосемей, в Кашарском – около 500 погибших пчелосемей, - сказал Рачаловский.

Он также напомнил, что все землепользователи обязаны сообщать населению об обработке пестицидами не менее, чем за три дня до ее проведения. Министр попросил глав администраций муниципальных районов усилить контроль за соблюдением этого требования.

В прошлом году минсельхоз выявил, что в прошлом году причиной гибели пчел стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов. В целом в 23 регионах погибли 37,8 тысячи пчелосемей, что составляет 1,2% от их общего количества.

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ИСТОЧНИК KP.RU