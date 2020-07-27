2020-07-27T17:00:35+03:00
Общество

«Поместились на десяти плитах»: В Чешской Республике увековечили память 50-ти погибших дончан

Их имена удалось отыскать военным
Ольга ГОПАЛО
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Этим летом на территории Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия почетного захоронения советских воинов. Фото: пресс-служба Правительства РО.Этим летом на территории Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия почетного захоронения советских воинов. Фото: пресс-служба Правительства РО.
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Этим летом на территории Чешской Республики состоялась торжественная церемония открытия почетного захоронения советских воинов, павших в битве у Оржехова. Там прошла реконструкция мемориала. Известно, что она проводилась за счет российских средств. А архивно-исследовательскую работу проделало представительство Министерства обороны РФ.

Имена 1 250 покоящихся здесь советских воинов поместились на десяти плитах. При этом чуть больше 50-ти погибших в тех краях - уроженцы Дона, а именно - Каменского, Пролетарского, Вешенского, Дубовского и Куйбышевского районов. Есть также из Ростова-на-Дону, Сальска, Таганрога и Батайска.

- Битва у Оржехова стала одной из наиболее ожесточенных в рамках Братиславско-Брновской наступательной операции Красной армии и открыла путь к освобождению от гитлеровцев Брно, а затем и Праги, - рассказали в региональном правительстве. - Моравский городок Оржехов был важным пунктом обороны гитлеровцев на пути к Брно. Красная армия захватила город 18 апреля 1945 года, однако уже через два дня фашисты получили подкрепление и отбили населенный пункт.

Имена 1 250 покоящихся здесь советских воинов поместились на десяти плитах. Фото: пресс-служба Правительства РО.

Имена 1 250 покоящихся здесь советских воинов поместились на десяти плитах. Фото: пресс-служба Правительства РО.

В итоге Красной армии потребовалось еще четыре дня, чтобы окончательно овладеть городком. В одном из эпизодов битвы маршал Малиновский распорядился бросить в бой кавалерию. Особого преимущества против немецких танков это не дало, однако кавалерийская атака под Оржеховым вошла в историю как последнее большое сражение с участием кавалерии в мировой истории.

Также сообщается, что удалось установить имена еще 1 715 воинов, похороненных в одном из 14 крупных воинских захоронений на территории Чешской Республики - мемориальном комплексе в Брно. Там покоятся останки 3 668 солдат и офицеров Красной армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов. Среди них тоже есть уроженцы Ростовской области.

КСТАТИ

Список солдат и командиров Красной армии, имена которых удалось установить, а также дополнительную информацию о погибших можно уточнить, обратившись в представительство Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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