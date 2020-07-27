Должника убили, а свидетеля закопали заживо: как в Ростове четверо мужчин "выбивали" долг в 600 тысяч рублей

"Ростов-на-Дону - бандитский город", - самый распространенный стереотип о столице юга России. Многие, когда слышат название этого мегаполиса, вспоминают не подвиги войны, не широкие проспекты и даже не бескрайние степи, а именно уровень криминала, который царит в городе. Плохо, если человек ничего не знает хорошего о Ростове, но еще хуже, когда звание бандитского города подтверждают сами жители.

На сайте прокуратуры Ростовской области появилась новость, которая может вызвать дрожь даже у самых заядлых ценителей страшных историй. По итогу, четыре фигуранта и сразу несколько уголовных дел по жестоким статьям.

Все произошло, как обычно, из-за денег. Границей между добром и злом стала сумма в 600 тысяч рублей, который мужчина задолжал своему знакомому. Как выяснилось, еще в апреле один из фигурантов, так и не дождавшись возврата средств, заплатил троим "крепышам" и отправился выбивать долг.

По приезду в один из баров в районе Александровки они стали избивать свою жертву. На этом дело не ограничилось: мужчины затолкали его в машину и поехали к нему домой в частный сектор. Там они продолжили, по их мнению, эффективный метод беседы и принялись по новой наносить все новые и новые удары. В результате организм не выдержал: мужчина скончался.

Тогда "группировка" начала размышлять как избавиться от тела. Интересно, что дома находилась еще одна женщина, которая жила вместе с человеком, которого только что убили. Этого она знать не могла, ведь один из налетчиков запретил ей выходить из летней кухни, угрожая газовым баллончиком. Вернемся к нашим "баранам". Труп решено было закопать, чтобы избавиться от лишних улик. Как говориться, нет тела - нет дела. После этого, они угнали машины, которые стояли припаркованные около дома убитого.

Именно по такому принципу и сложились действий импровизированной банды в тот роковой день. Вскоре они вернулись в бар, но не для того, чтобы напиться с горя, а за случайным свидетелем. Схватив его, они увезли, ничего не понимающего мужчину, на окраину Аксайского района. Дальше по привычной схеме: убили и закопали. Важно упомянуть, что они зарыли его заживо. Экспертиза показала, что смерть свидетеля преступления наступила от удушья землей в яме.

- В отношении четырех жителей Ростовской области утверждены обвинительные заключения по статьям "Убийство", "Организация убийства", "Пособничество в угоне", "Незаконное лишение человека свободы", а также "Угон" и "Кража", - пояснили в надзорном ведомстве.

Если вина подозреваемых будет доказана, они могут отправиться в тюрьму на долгие и долгие годы.