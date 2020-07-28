Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 июля

28 июля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 133 случая заражения коронавирусом. За все время пандемии в регионе заболели уже 12538 человек. По данным регионального правительства, за последние сутки выздоровели 178 жителей Дона, а всего - почти 10 тысяч.

За минувшие 24 часа еще пять человек скончались от вируса. Это 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердца, 83-летний пенсионер с подобными недугами, 90-летний мужчина с нарушениями в работе желудка и почек, а также 61-летняя жительница Дона с болезнями легких. Кроме того, не выдержал организм и 47-летнего мужчины. Врачи диагностировали у него хронических заболевания.

Всего жертвами инфекции за все время пандемии в Ростовской области стали 210 человек. При этом стационарное лечение получают 839 пациентов. Более шести тысяч находится под медицинским наблюдением, а всего врачи обследовали почти 67,5 тысяч жителей.