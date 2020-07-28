В Ростове-на-Дону назвали причину гибели троих рабочих на проспекте Шолохова

В Ростове-на-Дону назвали предварительную причину гибели троих человек. Известно, что трагедия произошла сегодня, 28 июля, на проспекте Шолохова, в районе старого аэропорта. Там погибли работники газовой службы. Приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть трех мужчин.

Как рассказали в «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», погибли два слесаря и мастер филиала. Они проводили работы в газовом колодце на проспекте Шолохова, 262.

- По предварительной версии, отравились сероводородом, - добавили в компании. - Газовое оборудование находилось в исправном состоянии, утечек газа не было.

В настоящий момент на месте работает комиссия по расследованию причин произошедшего. Там же находится и аварийная бригада.

ЧП произошло на этом участке. Фото: Яндекс-карты.

Сообщается, что из-за трагедии пробка начинается уже от парка Авиаторов. На месте несколько автомобилей скорой помощи, помогают регулировать движение инспекторы ДПС.