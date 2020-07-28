Ростовские эпидемиологи рассказали, как отличить аллергию от коронавируса

В Ростовской области новая коронавирусная инфекция, похоже, не собирается сдавать свои позиции. Так, коэффициент ее распространения снова выше единицы. А, по последним данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки число подтвержденных инфицированных covid-19 увеличилось на 133 человека. Лечение в больницах получают 839 пациентов. При этом загруженность подготовленного коечного фонда в регионе составляет 38,5 процента.

Сообщается, что на аппаратах искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии находятся 49 человек. Еще пять скончались. Возраст погибших - от 47 до 90 лет, у всех были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы, нарушение обмена веществ, хронические заболевания желудка и почек.

ВИРУС ИЛИ АЛЛЕРГИЯ?

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, обыватель может легко перепутать аллергию и коронавирусную инфекцию. Чтобы этого не произошло, нужно сразу же обращаться к врачам. Но все же есть несколько признаков, которые помогут определить в домашних условиях - аллергия у вас или вирус.

В частности, при сезонной аллергии нет повышения температуры и выраженной слабости, утомляемости, а также болей в мышцах. Кроме того, у аллергиков, как правило, нет кашля и отдышки, исключение составляют пациенты, страдающие бронхиальной астмой. Зато могут быть насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.

Поэтому лучшее правило в сезон аллергий: мой дом - моя крепость.

- В воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен значительно ниже, - говорят эпидемиологи. - В идеале установите в жилом помещении систему очистки воздуха, ежедневно проводите дома влажную уборку, а по возвращении с улицы примите душ, вымойте голову и переоденьтесь. Ну, и наконец, не употребляйте пищевые продукты, способные усилить симптомы аллергии. Кроме того, принимайте лекарства, назначенные врачом, а при ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА

Летом детям дома не усидеть, особенно когда на дворе каникулы. Но, чтобы защитить их от нового вируса, есть несколько простых советов. И тут, как говорится, защищен тот, кто вооружен.

- Важно объяснить детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, тереть глаза, потому что все это дополнительные факторы распространения инфекции, - рассказали санитарные врачи. - С самого раннего возраста приучайте малышей к соблюдению правил личной гигиены. А любовь к чистоте воспитывайте личным примером: чаще мойте руки с мылом сами и покажите сыну или дочке, как это правильно делать.

Золотые правила против covid-19 звучат так: всегда мойте руки после прогулок с ребенком, игр, перед едой и после посещения туалета. Не поленитесь еще раз объяснить, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни.

- А еще дети контактируют с окружающим миром не только руками, но и другими открытыми участками кожи, - добавляют эпидемиологи. - Поэтому их тоже важно и нужно своевременно продезинфицировать после тренажеров, катания на горках и каруселях, а по возвращении домой рекомендуется не просто вымыть лицо и руки с мылом, но и принять душ.

НУЖНА ЛИ МАСКА?

Маска в наши дни - обязательный аксессуар. И лучше им не пренебрегать.

- Надеть на маленького ребенка маску непросто, - соглашаются санитарные врачи. - Поэтому основная рекомендация для дошкольников - это сохранение социальной дистанции. Она должна быть не менее двух метров. Если ребенок не может ее соблюдать, то нужно постараться обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения. А младшие школьники и подростки маски должны носить обязательно.

В управлении предупреждают: идти с ребенком в магазин или другие общественные места - значит, создавать ситуацию дополнительного риска инфицирования. Детей лучше оставить дома, в крайнем случае, под присмотром на детской площадке.

Кстати, и малыши, и подростки тоже болеют коронавирусной инфекцией. Хотя, в целом, по статистике на Дону заболевших среди них меньше.

- Дети гораздо легче ее переносят, среди них много бессимптомного носительства и стертых форм заболевания, - говорят в управлении Роспотребнадзора по РО. - Поэтому у многих из них коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Но основная опасность в том, что такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой.

КАК БЫТЬ ТЕМ, КТО ПОСТАРШЕ?

Как говорят эпидемиологи, новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым мы прикасаемся. А люди «серебряного возраста» - те, кто старше 60 лет, - в группе особого риска.

- Постарайтесь реже посещать общественные места, - дали в управлении такой совет. - По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ и банков.

Например, с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров можно попросить помочь своих близких или сотрудников соцслужб.

Кроме того, если родные или друзья вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, ограничьте с ними контакты. Этот совет особенно актуален для пожилых. И, конечно, правило, о котором мы уже говорили, актуально для всех: часто мойте руки с мылом. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов и перед приготовлением пищи. Не трогайте руками лицо, рот и нос. А еще запаситесь одноразовыми бумажными платочками, которыми можно прикрывать нос и рот при кашле. Выбрасывать же салфетку надо сразу после использования. И пусть влажные салфетки для дезинфекции станут вашим добрым спутником: протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и транспорте.

Ну, и наконец, советы актуальные для всех: необходимо соблюдать социальную дистанцию, по возможности носить маски и перчатки, особенно там, где много людей. При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно после того, как посидели на лавочке. А если вы заболели или почувствовали себя нехорошо - и тут речь не только о коронавирусе, - не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

КОНКРЕТНО

Симптомы коронавируса

- Высокая температура тела,

- головная боль,

- слабость,

- кашель,

- затрудненное дыхание,

- боли в мышцах,

- тошнота,

- рвота,

- диарея.

НАША СПРАВКА

За весь период в Ростовской области выздоровели 9 980 заболевших, которым был поставлен диагноз covid-19. Медицинским наблюдением на Дону охвачено почти 67,5 тысячи человек. А сняты с него почти 61 тысяча человек. Погибли от опасной инфекции 210 дончан. Лабораториями региона проведено 363,5 тысячи исследований. Пока в тройке лидеров по числу заболевших - Ростов-на-Дону, Батайск и Мясниковский район. Большинство пациентов - в возрасте от 46 до 65 лет.

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