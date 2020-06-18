«Проблемы после выписки не заканчиваются»: Как пациенту с Сovid-19 восстановиться после болезни

В Ростовской области число заболевших Сovid-19 уже больше восьми тысяч человек. Из них сотни находятся в стационарах, десятки - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Насколько опасна эта болезнь, и почему проблемы пациентов после выписки не заканчиваются? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с врачом-реабилитологом РостГМУ Леонидом Дьяковым.

- Леонид Леонидович, сколько держится иммунитет у переболевшего коронавирусом?

- К сожалению, срок непродолжительный. Спустя несколько месяцев есть риск повторного заражения. Дело в том, что вирусы достаточно быстро меняются. Соответственно, иммунитет приспосабливается к одной разновидности. Но если вирус мутировал, то иммунитет может его воспринимать по-другому и вызывать новое заболевание.

- Правда ли, что многие болеют бессимптомно?

- Да. Дети и взрослые с хорошим иммунитетом даже не знают, что болеют. Поэтому если нет симптомов, то ничего страшно и не происходит. И еще один важный момент: большинство людей, проболевших Сovid-19, не нуждаются в реабилитации. Она, как правило, необходима тем пациентам, которые побывали в стационаре.

- Какие симптомы должны насторожить тех, кто уже переболел?

- В первую очередь, нужно обратить внимание на повышение температуры тела. Если после выписки она начала подниматься, это тревожный знак. Важно понять, от чего она повысилась. Или еще один - если вдруг развивается отдышка: например, один пролет по лестнице, а вам стало сложнее дышать. Это тоже тревожный симптом, после которого лучше сразу к врачу. Одно из осложнений коронавируса - миокардиты, которые могут развиться позже, их могут сопровождать та же отдышка и боли в области сердца. Кроме того, стоит обратить внимание и на появление отеков, они могут говорить о серьезных проблемах с почками - это еще одно осложнение.

- Говорят, что у тех, кто переболел Сovid-19, наблюдаются проблемы с легкими. Они могут восстановиться?

- Если говорить простым языком, то в легких развивается рубцовая ткань на том месте, где было воспаление. Она, конечно, не полноценная замена хорошей здоровой легочной ткани, но есть и хорошая новость - легкое восстанавливается функционально, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Для врача важно понимать, какой процент поражения есть в каждом конкретном случае: чем он больше, тем хуже. В любом случае человеку надо первые месяцы обязательно наблюдаться у терапевта и пульмонолога, чтобы специалисты смогли понять, в каком состоянии легкое и как оно компенсируется.

- Если говорить о реабилитации тех, кто тяжело переболел, можно ли им заниматься спортом, например?

- Если это профессиональный спортсмен, то он, конечно, не сможет сразу вернуться к тренировкам, и ему потребуется реабилитация в течение нескольких месяцев. Но опять же все зависит от конкретного случая. Например, в советское время была карта лечения внебольничных пневмоний. Курс лечения составлял три месяца - это и лечение в стационаре, и амбулаторно, и в санатории. В общем, была целая система.

- А сейчас с коронавирусом?

- Конечно, уже есть рекомендованные программы, разработанные разными ассоциациями реабилитологов, но они еще дорабатываются.

- Диета при реабилитации важна?

- Для того, чтобы восстановиться, необходим протеин, то есть белковое питание. Поэтому в рационе выздоравливающего обязательно должны быть белки и животного, и растительного происхождения. Например, четыре раза в неделю это могут быть нежирные мясо, рыба и любой растительный белок. При этом в достаточном количестве должны быть и жиры, в которых есть необходимый для восстановления организма компонент. Ну, и конечно, нужны витамины. Как правило, такое питание должно продлиться два-три месяца.

- На что надо обратить внимание близким переболевшего?

- Им в процессе реабилитации отводится особая роль. Потому что человек, который тяжело переболел коронавирусом, зачастую пережил и страх смерти. Он понимал, что ему грозит. И это реальная психологическая травма. И, как результат, человек может впасть в депрессию, у него могут быть эмоционально тяжелые переживания. Поэтому, конечно, поддержка близких имеет огромное значение. Им надо понимать, что ковидный больной перенес психологическую травму, но ему надо дать понять, что родные люди с ним рядом. Хорошо вместе отправляться на прогулки, даже если у него нет настроения. Для таких экс-пациентов прогулки в течение часа-двух каждый день очень полезны во всех смыслах.

ВНИМАНИЕ!

Слушайте эфир с врачом-реабилитологом РостГМУ Леонидом Дьяковым на радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM в пятницу, 19 июня, в 17:03.

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