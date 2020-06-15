«Не могла дышать и шевелить руками»: женщина из Ростовской области чудом избежала смерти от коронавируса

"Коронавируса не боятся только те, кто не сталкивался с ним", - говорит женщина, которая справилась с этой инфекцией.

Почти две недели она находилась в крайне тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но родственникам не давали никаких прогнозов и честно признавались: "Шансы - 50 на 50". После того, как ее перевели из реанимации, женщина прошла длительный курс реабилитации. Она заново училась ходить и разговаривать. Вирус чуть было не забрал ее жизнь и оставил рану, которая до сих пор не затянулась.

История началась еще в начале мае. Самый разгар пандемии, но в небольшом донском городе все было спокойно. Размеренная жизнь - никто не ожидал, что беда может подкрасться незаметно. В одном из частных домов живет обыкновенная семья. Главная по хозяйству - 55-летняя Евгения Смирнова (имя изменено – прим. ред). В промозглый майский день она, как обычно, пошла на улицу развешивать белье. Было ветрено, а женщина - с мокрой головой. По возвращению домой почувствовала легкое недомогание.

- Простудилась, наверное, - подумала Евгения и продолжила заниматься привычными делами.

Первые симптомы

Через пару часов ей стало немного хуже, но все еще терпимо. Женщина нашла градусник, померила температуру - 37,5. Как принято, выпила пару таблеток "жаропонижающего", и на этом лечение закончилось. Как позже выяснилось, уже тогда у нее пошли первые симптомы опасного вируса...

Через два дня Евгения уже не смогла встать с кровати. Температура подскочила до 38 градусов, общее состояние ухудшалось с каждой минутой. Ее супруг ухаживал за ней: приносил лекарства, которые к тому времени уже были бесполезны. За несколько часов организм ослаб настолько, что она не могла пошевелить руками и ногами. Трудно было дышать, в глазах начало темнеть, все поплыло, закружилось. Температура поднялась до 40 градусов. Очень быстро стало понятно: это не обычная простуда и надо срочно вызывать "скорую".

На грани жизни и смерти

Приехавшие врачи осмотрели больную и приняли решение госпитализировать ее в отделение для "ковидных". На счету была каждая минута, поэтому ее сразу положили в реанимацию. Медики понимали, что это может быть, и сразу же сделали несколько тестов на "ковид-19". Результаты должны были прийти только на следующие сутки, а пока врачи стали бороться за ее жизнь. Так как женщина не могла самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

10 дней она провели на грани жизни и смерти. Несколько раз впадала в полуобморочное состояние: не могла понять, где находится, кто вокруг нее. Порой она приходила в себя, но не могла пошевелиться, путались мысли, было очень тяжело сосредоточиться. Перед глазами мелькали только врачи в страшных защитных костюмах. На ключице больной установили специальный катетер, через который беспрерывно подавались антибиотики. Это - вынужденная мера, так как делать постоянные уколы просто невозможно. Хуже всего, что ее не могли посещать даже самые близкие родственники, так как был риск заражения.

Осложнения

В полной изоляции от внешнего мир Евгения провели почти две недели. Организм 55-летней женщины боролся из последних сил. Вскоре пришли результаты тестирование и догадки врачей подтвердились: у пациентки диагностировали коронавирус. Стало понятно, что инфекция вызвала осложнения и спровоцировала двухстороннюю пневмонию. Наконец, активное лечение дало свои результаты. Через 10 дней состояние улучшилось и пациентку перевели в изолированный стационар. Там она стало учиться жить заново...

Тяжелая болезнь будто стерла из памяти женщины самые базовые навыки и умения. Как в детстве взрослая пациентка училась ходить - сначала - с палочкой, потом - все больше сама. Ей постоянно помогали медики, которые поднимали "тяжелую" пациентку буквально с нуля.

Сейчас, когда прошло уже около месяца, Евгения чувствует себя намного лучше. Но до сих пор она страдает от последствий перенесенной болезни.

- Тяжело разговаривать. Постоянно присутствует отдышка. Это явно последствия того, что лежала под ИВЛ, - сокрушается женщина.

Мало того, заразился и ее муж, но у него вирус протекал в более легкой форме. Врачи выявили у мужчины одностороннюю пневмонию легких. Когда возник вопрос, где семья могла подхватить вирус, сразу вспомнили про сына, который совсем недавно вернулся из Москвы. Сразу же взяли несколько тестов на "ковид" у парня, но все дали отрицательные результаты.

Сейчас вся семья находится на строгом карантине. Они не выходят из дома и соблюдают все меры предосторожности. Этот случай стал популярным в небольшом городе, где все это случилось. Соседи только и делают что обсуждают чудесное спасение от совсем невымышленного вируса, который уже успели прозвать чумой 2020 года.

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