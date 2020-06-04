«Я не могу спать из-за жуткой боли»: ростовчанка рассказала о том, как девять лет живет с раком

40-летняя женщина из Ростовской области уже девятый год страдает от рака, но до сих пор не может справиться со смертельной болезнью. Она прошла больше десяти курсов химиотерапии, ей сделали серьезную операцию по удалению опухоли, но рецидив вернул все обратно.

Эта история началась еще в 2012 году, когда у Анжелики обнаружили рак шейки матки на начальной стадии. Тогда она вместе со своим мужем и двумя сыновьями жила в Ростове-на-Дону. Нормальная, полная семья - мама, папа и двое сыновей. Чтобы устранить причину болезни, женщина стала ходить по врачам. Она перенесла 12 курсов химиотерапии, а затем ей сделали операцию и вырезали все "по-женски". Примерно в это же время ее муж не выдержал, собрал вещи и ушел. Анжелика осталась с двумя детьми. Один из сыновей, младший Дима - инвалид детства. У него с самого рождения серьезные проблемы с сосудами и сердцем. Старшему Дане пришлось стать главой семьи и кормить всех своих близких, но об этом - позже.

В конечном итоге этой историей заинтересовались журналисты и несколько крупных изданий опубликовали историю Анжелики Скрынниковой. Тогда ей заинтересовались органы опеки. Чиновники хотели отобрать детей у матери, которая осталась без здоровья и "без копейки" денег. Тогда на ее защиту встали даже школьные учителя, которые говорили - Дима и Даня всегда чисто одеты, накормлены, и проблем с успеваемостью у них нет. Матери посоветовали - забирай детей и уезжай. Так она и сделала. Кто-то из добрых людей приютил их в районе поселка Самбек под Ростовом, где она сейчас и живет.

Рак вернулся

После этого рак отступил, и женщина на какое-то время вновь почувствовала себя здоровой. Однако счастье продолжалось недолго. Через несколько лет, в 2016 году, Анжелике снова стала плохо - каждую ночь она мучилась и не могла уснуть из-за жутких болей.

- Я лежала два раза в Таганроге. Была в 5-ой больнице. Там сделали магнитную томограмму и написали "Метастазы малого таза с прорастание в переднюю брюшную стенку, - признается Анжелика.

После этого женщина отправилась в донскую столицу. Собрался консилиум врачей, где все написали одно и тоже - рецидив. Догадки подтвердились - у Скрынниковой действительно активизировался рак. Женщина вернулась в Таганрог, чтобы по месту жительства начать полноценное лечение. Оказалось сделать это не так просто: бесконечная бюрократия застопорила процесс и в конечном итоге Анжелика не получала должного лечения.

- Я призналась, что меня мучают боли. Мне посоветовали колоть обезболивающие препараты, денег на которые у меня просто нет. Я уже много лет практически не сплю из-за жутких болей, - рассказала женщина.

Мама с детьми. Фото: pryamoj-efir.ru

Вся надежда на сына

Сейчас Анжелика передвигается только с палочкой, так как ходить ей тяжело. За всей семьей буквально ухаживает старший 17-летний сын Даня. "Комсомольская правда" уже писала о том, как он в возрасте 10 лет добывал деньги, подрабатывая на автомойке, пока мама ходила по врачам. Он до сих пор присматривает за младшим братом. Подросток стал главой семьи и сейчас выглядит значительно старше своих лет.

На данный момент семья живет в старом, полуразрушенном доме, в котором нет канализации и воды. Старший занимается хозяйством - завел несколько собак, чтобы охраняли территорию.

- Я получаю пенсию, но практически все деньги уходят на таблетки. Когда прихожу в больницу, чтобы попросить препараты, мне отказывают, говорят, что ничего нет. Вот и приходится покупать самостоятельно, - закончила Анжелика.

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