В Ростовской области вновь могут ввести жесткие ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области ситуация с коронавирусом остается сложной. Число зараженных в донском регионе уже перевалило за 12 тысяч и продолжает расти. Главный санитарный врач Евгений Ковалев во время брифинга рассказал о текущей обстановке с COVID-19 и ее возможных последствиях.

Всё больше зараженных

По словам Ковалева, в области все еще наблюдается большой прирост заболевших. Каждый день коронавирусом заражается более ста человек. Тревогу вызывает и то, что среди пациентов становится все больше пожилых людей.

—Увеличивается количество зараженных в старшей возрастной группе. В некоторые дни заболеваемость лиц старше 65 лет составляет 20 — 25% от общей численности инфицированных, - прокомментировал Ковалев.

Главный санврач отметил, что рост заболевших не связан с открытием туристического сезона. Пока заболели лишь два человека, вернувшиеся с отдыха. Однако в ближайшее время все может измениться.

— Сезон активного отдыха продолжается менее двух недель. Инкубационный период у болезни составляет 14 суток. Пока ситуацию оценить сложно, но мы продолжаем вести мониторинг подобных случаев.

Напряженней стала ситуация и с внебольничной пневмонией. Если на 26-неделе пандемии в области было 398 случаев, то уже на прошлой — уже более 700.

Рискуем вернуться к ограничениям

Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация. Однако главный санврач говорит, что из-за роста заболеваемости область может вернуться к строгим ограничениям.

- У нас есть выбор, ужесточать ограничения или оставить все, как есть. Я считаю, что нужен баланс. Однако, да, возможность ужесточения ограничений сохраняется, - прокомментировал Евгений Ковалев,

При этом он добавил, что ситуация с приростом зараженных несколько стабилизировалась. Ежедневно регистрируется много заболевших — 100 — 120 случаев, но резких всплесков нет. Это дает надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону.

Без масок и санитайзеров

Евгений Ковалев считает, что одна из главных причин роста — не ис-полнение мер профилактики. Дончане совсем забыли про масочный режим и социальную дистанцию.

- В мае у людей была некоторая настороженность. Люди носили средства защиты и в общественном транспорте, в магазинах, в других общественных места. Сегодня люди могут ходить без масок и не соблюдать дистанцию даже в госучреждениях. Я удивлен такому отношению к своему здоровью. Если раньше у многих лежал в сумке санитайзер, сейчас ими никто не пользуется, - высказался Ковалев.

Главный санврач Дона напомним, что без маски риск заразиться коронавирусом в разы повышается. Особенная опасность существует в лифтах, подъездах, аптеках и медицинских учреждениях.

Ковалев подчеркнул, что в Ростовской области сохраняется масочный режим и режим социальной дистанции. Ситуация с вирусом напрямую зависит от соблюдения мер профилактики.

В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 12 405 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 205 человек. За весь период выздоровели 9802 пациента. Лечение в стационарах получают 829 человек.

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