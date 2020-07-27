Похитительницу младенца из роддома в Сальске заключили под стражу

Суд избрал меру пресечения в отношении женщины, забравшей младенца из роддома в Сальске. В отношении нее возбуждено дело по статье «Похищение человека», сообщили в следственном управлении СКР России по Ростовской области.

Происшествие случилось ночью 25 июля в сальской ЦРБ. Неизвестные похитили из роддома новорожденного ребенка. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнюю жительницу Калмыкии. Ребенка вернули матери.

На допросе задержанная рассказала, что боялась разлада в семье. По ее словам, они с мужем хотели ребенка, но родить у нее не получилось. Тогда женщина решила похитить чужого ребенка.

Подозреваемая проникла в роддом через окно и забрала ребенка прямо из палаты. Положив малыша в целлофановый пакет, она вынесла его из больницы. Позже женщина отвезла похищенного на родину.

— По ходатайству следователя, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следственном управлении.

Расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/792931" frameborder="0"></iframe> Подозреваемую в похищении ребенка в Сальске арестовали на два месяца.

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