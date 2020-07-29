На Ростовскую область идут ливни, град и ураганный ветер

В Ростовской области погода может резко испортиться, причем в ближайшие часы. Такой вывод можно сделать после сообщения регионального Главного управления МЧС. Специалисты ведомства со ссылкой на синоптиков предупреждают жителей региона о том, что на Дон идут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, сила которого временами может составлять до 23 метров в секунду. Опасность сохранится до конца среды, 29 июля.

Кроме того, ростовские спасатели - Управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону - просят жителей донской столицы в это время оставаться дома. А также не разговаривать на улице по мобильному телефону, не купаться в водоемах, не прятаться под одиноким или высоким деревом. Кроме того, при скачках напряжения необходимо обесточить электроприборы, не ставить автомобили под деревьями или слабозакрепленными конструкциями.

А в случае возникновения ЧП, звонить по номеру единой диспетчерской службы.

Напомним, не так давно в городе дождь принес не мало неудобств жителям, а некоторым даже пришлось передвигаться на лодках.

АЛЛО!

При обнаружении обрывов линий электропередач или поврежденных деревьев звоните по телефону 112.

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