2020-07-29T18:36:13+03:00
Происшествия

"Забрала кошку сожженную до мяса!": ростовчанка обвинила ветклинику в жестоком обращении с животными

По словам девушки, она отдала своего питомца на плановую процедуры, а забрала с тяжелейшим ожогом. Врачи все отрицают
Дадаян Давид
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Состояние кошки. Фото: соц. сети.Состояние кошки. Фото: соц. сети.
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В социальных сетях снова гул и жаркие прерия: на этот раз спор возник вокруг ситуации с кошкой, которой не повезло оказаться в центре конфликта. Пока люди обмениваются претензиями и обещают продолжить разбирательства в суде, животное переносит тяжелейшие последствия процедуры, обычно проходящей без побочных эффектов. Кто прав, а кто виноват покажет время, а мы попробуем разобраться с тем, что есть на данный момент.

Начнем с главного: девушка обзавелась кошкой довольно редкой и красивой породы - донской сфинкс. Вскоре питомец заболел - эндометрит или гнойное воспаление матки. По обыкновению она отнесла животное в ветклинику. Отдала кошку в надежные руки врачей и принялась ждать окончания операции. Многое в жизни происходит спонтанно, как бы само по себе, но здесь случай особый.

Когда она вернулась, чтобы забрать животное, на теле своей любимицы обнаружила гигантский ожог или рану, очень похожую на него. Первое реакция: паника, скандал, обвинения в жестоком обращении. По ее словам, врачи во время операции бросили бедную кошку на раскаленной грелке.

- Беззащитное животное даже не могло отползти! - написала в социальных сетях возмущенная ростовчанка.

Девушка описала ситуацию во многих городских пабликах - стала активно распространять информацию. Она отметила, что от врачей не последовало никаких извинений, а клиника, где проходила стерилизация, не компенсировала ей финансовые потери. Она обвинила их в жестоком обращении с животными и безразличном отношении к проблемам клиентов.

Как выяснилось, ситуация имеет и обратную сторону. Противоположного мнения передерживаются сотрудники той самой клиники, куда девушка отдала свою кошку. Руководитель Ирина Колодий, рассказала "КП-Ростов", что владелица ошибается и пытается предъявить ложные обвинения.

- Это не ожог, а индивидуальная реакция животного на тепло. Такие случае описаны, они встречаются, хоть и довольно редко. Это называется васкулопатия, такая сосудистая реакция. Все, что было необходимо, мы сделали. Никакого ожога после операции не было, мы отдали ее в целостности и сохранности. Эта реакция появилась только спустя сутки, - прокомментировала ситуацию директор ветеринарной клинике "КардиоВет".

Ирина добавила, что осложнения, которые появились не по вине врачей, клиника не отказывается лечить за собственный счет. Врачи уже приняли кошку и обработали рану абсолютно бесплатно, однако хозяйку это не удовлетворило.

- Мы будем заниматься ее лечением на базе нашей клиники, пока полностью не устраним последствия осложнений. Уже принесли извинения, однако женщина решила пиариться за счет сетей. Любые попытки поговорить с хозяйкой кошки заканчиваются шантажем с ее стороны, - сказала Ирина Колодий.

Директор призналась, что клиника ждет официальный ответ от юриста и готова подать иск за клевету в отношении девушки, которая распространяет эту информацию в интернете.

Итог: ситуация кажется запутанной, с целой горой подводных камней. Кто прав, а кто виноват покажет время. Если подобная реакция действительно встречается у животных, никаких вопросов к врачам быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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