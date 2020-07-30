2020-07-30T18:38:40+03:00
Общество

«Вот такой сюрприз!»: В Ростове-на-Дону 21-летняя мама стала многодетной, родив тройню

Для женщины это была первая беременность
Ольга ГОПАЛО
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На фото: мама Елизавета, доктор акушер-гинеколог Мария Приходько, неонаталог-реаниматолог Наталья Гармаш, неонатолог Светлана Задириева. Фото: ПЦ РО.На фото: мама Елизавета, доктор акушер-гинеколог Мария Приходько, неонаталог-реаниматолог Наталья Гармаш, неонатолог Светлана Задириева. Фото: ПЦ РО.
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Жительница Ростовской области в один час стала многодетной матерью, родив тройню. Известно, что радостное событие произошло в Перинатальном центре РО. Там на свет появились сразу три малыша, вес самого крупного — 1550 граммов, а самого маленького всего 1300. Известно, что малышей назвали Евгений, Вадим и Мирон.

- Каждая тройня - уникальна, - рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи ПЦ РО Нателла Землянская. - Для молодой мамочки - а ей всего 21 год - это первая беременность. И вот такой сюрприз! Как и положено во время многоплодной беременности она встала на учет к нам, в Перинатальный центр. И весь срок ее сопровождали наши доктора, акушеры и гинекологи. Однако на 31 неделе наступил тот момент, когда из-за состояния здоровья мамы, было принято решение родоразрешать. К тому времени детки были уже достаточно зрелыми для того, чтобы развиваться дальше, но с нашей помощью.

Правда, несколько дней новорожденные пробыли в отделении «Реанимации и интенсивной терапии».

- Так как легкие в таком возрасте еще не совсем зрелые, то какое-то время они находились на поддерживающем дыхании, - продолжила Нателла Владимировна. - Речь о том, что они дышали сами, но аппарат помогал им это делать наиболее эффективно. Все это современные и наиболее инвазивные методики, которые помогают максимально сберечь легкие.

Сейчас малыши уже достаточно выросли и созрели. И совсем скоро поедут к себе домой - в родной город Шахты, где их с нетерпением ждут папа, бабушки и дедушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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