«Просто заплакал от счастья»: В Ростове-на-Дону из роддома выписали первую тройню, рожденную в этом году

В среду, 22 июля, из перинатального центра РО в Ростове-на-Дону выписали первую тройню, которая появилась на свет в этом году. Известно, что малыши - две девочки и мальчик - родились ровно неделю назад. Вес каждого - чуть больше двух килограммов.

В Ростове-на-Дону на свет появилась первая тройня в этом году. Фото: пресс-служба перинатального центра

«ДО СИХ ПОР ВЕСЬ НА ЭМОЦИЯХ»

Почти за час до выписки теперь уже многодетный папа с бабушками-дедушками и многочисленной группой поддержки волновался у роддома. Все они приехали в донскую столицу за несколько десятков километров - семья живет в Матвеево-Курганском районе.

- Честно сказать, когда впервые услышал о том, что родятся сразу трое детей, не поверил, - поделился Максим Кузьменко, который работает водителем дорожной службы. - Я в этот момент как раз ехал по дороге. Даже остановился. И просто заплакал от счастья. До сих пор весь на эмоциях.

Помогать упраляться с малышами молодым родителям будут бабушки и дедушки.Фото: Ольга ГОПАЛО

«БОЛЬШЕ ВСЕХ В ШОКЕ БЫЛА Я»

Мама малышей Анна Кузьменко - врач-педиатр местной больницы.

- В декабре на УЗИ сначала показалась двойня, - вспоминает она. - Но доктор почему-то засомневался и пригласил нас еще на одно исследование. А через неделю сказал, что будет тройня. Потом предложил приехать после Нового года, чтобы повнимательнее глянуть. Но я сказала, что больше к нему не поеду: побоялась - вдруг еще одного найдет (смеется).

Анна признается, что не сразу поверила в тройное чудо.

- Таких случаев, как рождение тройни, ни у меня, ни у мужа в семьях не было, - говорит счастливая мать. - Я не знаю, что произошло и почему на нас указали звезды, но, видимо, так решил Бог. Наверное, больше всех в шоке была я: не знала, что со мной будет и что нас ждет. Но на самом деле все прошло не так страшно. Спасибо докторам.

За час до выписки теперь уже многодетный папа с бабушками-дедушками и многочисленной группой поддержки волновался у роддома.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ДОЧКИ СПОКОЙНЫЕ, А СЫН НАЧАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ХАРАКТЕР»

У супругов это первые дети. Старшую назвали Александрой, среднего - Денисом, а младшенькую - Алиной. Мальчишка, как и положено пацану, родился самым крупным - 2 400 граммов (старшая на сто граммов легче, - прим. авт.). А вот самая миниатюрная и высокая из троицы - Алина: ее рост - 51 см, а вес при рождении - 2 020 граммов.

- Девчонки у меня спокойные, а вот Денис уже начал показывать характер, - улыбается Анна. - Я до последнего не могла понять, как буду с ними управляться, но справилась. Кстати, бабушки, как только узнали о стольких внуках, сразу изъявили желание помогать. С ними, думаю, будет раз в десять легче.

Поздравить счастливых родителей пришли министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и главный врач ПЦ РО Максим Уманский.Фото: Ольга ГОПАЛО

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИМЕЛ ЗНАЧЕНИЕ»

Поздравить счастливых родителей пришли министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и главный врач ПЦ РО Максим Уманский.

- Тройня - уникальное событие, это случается достаточно редко. В среднем, в год их рождается пять-семь, в самый урожайный - 11, - рассказал Максим Николаевич. - Многоплодные беременности относятся к беременностям высокого риска в связи с многократным повышением частоты осложнений. Всегда существует повышенный риск и для матери, и для детей, плюс зачастую малыши рождаются раньше положенного срока. Но при совместном ведении, грамотном подходе и учете всех фактов риска можно добиться хороших результатов, как в этом случае. А докторам удалось сохранить беременность до 35 недель и 2 дней. И каждый день имел значение для здоровья новорожденных.

По словам Татьяны Быковской, для семей, в которых рождаются тройни, предусмотрены меры социальной поддержки, которые определены постановлением главы региона. Кроме того, районная администрация сейчас будет решать вопрос о приобретении жилья для молодой семьи.

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