Назначен исполняющий обязанности прокурора Ростовской области. Должность занял Андрей Сысоенков, сообщается на сайте ведомства.

Сысоенков окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета. Карьеру в органах прокуратуры начал в 2002 году. В апреле 2009 года он стал прокурором Норильска Красноярского края. В 2012 году его освободили от должности и назначили первым заместителем прокурора Ростовской области. В настоящее время он временно исполняет обязанности прокурора области.

Напомним, прокурор Ростовской области Юрий Баранов оставил должность в июне текущего года. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Баранов возглавлял донскую прокуратуру в течение почти восьми лет.

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