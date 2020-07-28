2020-07-28T18:59:36+03:00
Общество

Назначен исполняющий обязанности прокурора Ростовской области

Должность занял Андрей Сысоенков, ранее работавший заместителем главы надзорного органа
Михаил Стрижев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее Андрей Сысоенков занимал должность заместителя прокурора Ростовской области. Фото: прокуратура Ростовской области.Ранее Андрей Сысоенков занимал должность заместителя прокурора Ростовской области. Фото: прокуратура Ростовской области.
Изменить размер текста:

Назначен исполняющий обязанности прокурора Ростовской области. Должность занял Андрей Сысоенков, сообщается на сайте ведомства.

Сысоенков окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета. Карьеру в органах прокуратуры начал в 2002 году. В апреле 2009 года он стал прокурором Норильска Красноярского края. В 2012 году его освободили от должности и назначили первым заместителем прокурора Ростовской области. В настоящее время он временно исполняет обязанности прокурора области.

Напомним, прокурор Ростовской области Юрий Баранов оставил должность в июне текущего года. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Баранов возглавлял донскую прокуратуру в течение почти восьми лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уходит по собственному: главный прокурор Ростовской области подал в отставку

Сегодня, 11 июня, стало известно, что руководитель областной прокуратуры, Юрий Баранов, больше не будет занимать этот пост. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из Ростова вновь можно уехать в Сочи автобусом
Новый фонтан в парке "Левобережный" оградили от ярых любителей искупаться
В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице
В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений
В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы
Из Крыма в Ростов: в августе новые поезда свяжут полуостров и донскую столицу
В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок
Международные рейсы из ростовского аэропорта Платов возобновятся в начале августа
Как будут ходить автобусы на Военвед опередят ростовчане
Ростовские рестораны штрафуют за полноценную работу
Больница в Волгодонске закупит медоборудование для лечения больных COVID-19
В Ростовской области сразу три управляющие компании могут лишиться лицензий
Отключение света в Ростове-на-Дону 28 июля 2020: где и когда
Под Ростовом-на-Дону уничтожили полтонны лимонов
Отказ надеть маску дончанин выразил кулаками
Сухая растительность вспыхнула вдоль реки Мертвый Донец
Вандалы на Зеленом острове устроили погром
В донской столице отремонтируют 12 ненадежных участков теплотрасс
Фигуристка Александра Бойкова раскритиковала отдых в Крыму
В донской столице разыскивают укравшего пять миллионов кибермошенника
"Спасибо! Очень приятно!": "Комсомолка" наградила победителя викторины "Квас Молодильный"
У жителя Новочеркасска изъяли арсенал оружия и боеприпасов
День льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: сэкономить на операции можно 30 июля
«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»
Подарки за ответы: завтра состоится радио - квест "Утоли Жажду"
В Ростове устранили обвал на Змиевской балке
"Очень рано, внезапно, несправедливо": в Ростове умер профессор ЮФУ
Штормовое предупреждение: в Ростовской области прогнозируют ливни и шквалистый ветер