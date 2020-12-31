Житель Ростова-на-Дону, дедушка троих внуков, Владимир Павлович Исаков , всегда верил в чудо. А еще он с супругой активно помогает дочери воспитывать подрастающее поколение.Незадолго до Нового года мужчина написал письмо Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, где подробно рассказал о составленной им программе развития внуков. Особое место отведено народной музыке.Дело в том, что две внучки и внук ходят в музыкальную школу и играют на балалайках.Самая старшая, внучка Маша, давно мечтала о новой балалайке. Да не простой, а современной! Вот Владимир Павлович и попросил у Главы страны электробалалайку.А мечты должны сбываться!- По поручению Президента у новогодней елки в Администрации города вручил ребятам заветный подарок. На встречу Мария пришла со своей балалайкой и исполнила Гимн города Ростова-на-Дону! Меня так впечатлила игра девочки, что я пригласил ее выступить с этим номером на Дне города, - рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.Не остались без внимания и младшие брат с сестрой. Михаилу вручил планшет, а Алене большую куклу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Рэпер Баста исполнил мечту шестилетнего мальчикаНа своем концерте в Минске он спел с ребенком дуэтом (подробнее)