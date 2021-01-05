Морозной и ветреной будет погода в Ростове-на-Дону 5 января 2021 года. Прогноз публикует донское управление МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.Ночью похолодает до минус пяти, при прояснениях — до минус восьми градусов. Днем установится облачная погода. Серьезных осадков не предвидится. Столбик термометра поднимется до минус трех — плюс двух градусов по югу — до плюс шести.— Ветер восточный и юго-восточный — 7 — 12 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Рождество в Ростове-на-Дону. По предварительным прогнозам, снег пойдет еще 6 января и сохранится на следующий день. 7 января день будет морозным и ветреным. Температура составит минус три минус четыре градуса. Порывы ветра могут достигать восьми метров в секунду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой будет погода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогнозРассказываем, что ждет жителей донской столицы в день праздника. (Подробности)