Неизвестные выбросили десятки спиленных елей на трассе возле Ростова-на-Дону. Информация появилась в социальных сетях.По словам очевидцев, гора спиленных деревьев появилась на обочине трассы. Где именно находится своеобразная свалка хвойных, не уточняется. При этом все ели упакованы в специальную сетку. Ростовчане посчитали, что кто-то выбросил деревья, которые не удалось продать на новогодней ярмарке.— 1 января ели вывезли из Ростова и просто выкинули, не довозя до свалки, — написал автор поста.Пользователи соцсетей осудили поступок неизвестных. Одни посчитали, что нужно строго наказать нарушителей. Другие призвали в будущем покупать только искусственные ели.— Не покупать елки вообще! Хватит губить природу, — написала ростовчанка.Напомним, в преддверии Нового года в Ростове-на-Дону работали 30 елочных базаров. По сравнению с 2019 годом площадь торговых точек увеличилась в два раза. В администрации сообщали, что непроданные деревья будут утилизированы. Кроме того, по договоренности с предпринимателями оставшиеся ели планировали высадить на стадионе СКА.«Комсомольская правда-Ростов» обратилась за комментарием в администрацию города. В пресс-службе пообещали ответить на запрос в ближайшее время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОколо 30 елочных базаров начнут работу в донской столицеВ продаже будут деревья из Бельгии и Франции. (Подробности)