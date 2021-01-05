Погода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз синоптиков. В ростовском Гидрометцентре рассказали, какой будет погода 7 января.В ночь с 6 на 7 января температура воздуха составит плюс пяти до нуля градусов, при прояснениях — до минус пяти. Местами по области пройдет небольшой дождь, на севере — с мокрым снегом. Утром дороги покроются льдом.В течение дня также возможны дожди с мокрым снегом. Столбик термометра поднимется до плюс одного — плюс шести градусов. Погода в Рождество будет ветреной.— Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15 — 18 метров в секунду.По данным синоптиков, 6 января в Ростовской области пройдет дождь. В отдельных районах прогнозируют сильный туман, на дорогах — гололед. Температура может достигать минус трех - плюс двух градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество в Ростове-на-Дону 2021: как будут работать храмы в праздникКакие ограничения будут действовать в храмах в Рождество в Ростове-на-Дону. (Подробности)