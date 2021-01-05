Рождество в Ростове-на-Дону 2021: рассказываем, как будут работать храмы. Правила уточнили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом.В праздник храмы будут открыты для прихожан. Богослужения пройдут с соблюдением мер безопасности.— При посещении храмов необходимо будет пройти термометрию, строго соблюдать дистанцию и масочный режим, — говорится в сообщении.Напомним, службы будут проходить в 56 православных храмах города. При этом в ночь с 6 на 7 января Крестного хода по Соборной площади не планируется.В связи с коронавирусом власти призвали верующих остаться дома. Будет организована прямая трансляция богослужения из ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Онлайн-трансляция начнется 6 января в 23:40 на телеканале \\"Дон-24\\".При этом в Рождество в донской столице продлят работу общественного транспорта. В ночь с 6 на 7 января автобусы будут ходить до 3:00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество 2021 в Ростове-на-Дону: службыТак как в регионе до сих пор господствует коронавирус, службы пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. (Подробности)